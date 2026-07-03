Alonso: "No podemos evitar un terremoto, pero sí reducir sus consecuencias"

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el Dr. en Ciencias Geológicas Ricardo Alonso explicó que los sismos son fenómenos naturales imposibles de evitar y de predecir con exactitud, aunque sí es posible identificar las zonas donde tienen mayores probabilidades de ocurrir. En ese sentido, sostuvo que la preparación de las ciudades y el cumplimiento de las normas de construcción son claves para reducir el impacto de estos eventos.

Alonso indicó que la dinámica de la Tierra responde al movimiento permanente de las placas tectónicas. Como ejemplo, señaló que frente a la costa del Pacífico sudamericano la placa oceánica se hunde aproximadamente ocho centímetros por año, mientras que en otras regiones, como Venezuela, el desplazamiento es mucho menor.

El especialista recordó que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y destacó que, pese al terremoto de magnitud 8,8 ocurrido el 27 de febrero de 2010, el número de víctimas fue relativamente bajo debido a la preparación de la población y a las estrictas normas de construcción.

"En Chile hubo un sismo de 8,8 y el total de muertos fue de alrededor de mil personas. La diferencia es que es un país preparado para convivir con estos fenómenos", explicó.

Como contraste, mencionó el terremoto de Haití, donde murieron unas 300.000 personas, y el de Sumatra en 2004, que también dejó cientos de miles de víctimas fatales. Según Alonso, estos casos demuestran que la magnitud de un sismo no siempre determina la cantidad de fallecidos, sino que influyen factores como la calidad de las edificaciones y la planificación urbana.

Asimismo, recordó que el mayor terremoto registrado en la historia ocurrió en Chile en 1960, con una magnitud de 9,4, y también hizo referencia al terremoto de Japón de 2011, que superó la magnitud prevista para la central nuclear de Fukushima y provocó una grave emergencia.

Consultado sobre la posibilidad de anticipar estos fenómenos, Alonso fue categórico: "Los sismos son impredecibles. Podemos saber dónde van a ocurrir, pero no cuándo van a ocurrir".

El geólogo también se refirió a la situación de Venezuela y señaló que, tras muchos años sin eventos de gran magnitud, en distintas etapas se construyeron edificios sin normas sismorresistentes, lo que incrementa el riesgo de daños cuando ocurre un terremoto.

En el caso de Argentina, recordó que el terremoto de San Juan de 1944 marcó un antes y un después en materia de prevención sísmica, ya que dio origen al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al desarrollo de las normas sismorresistentes que regulan la construcción de edificios.

Finalmente, Alonso destacó el trabajo que se realiza en Salta para garantizar el cumplimiento de estas exigencias y valoró la labor del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), al considerar que el control técnico es fundamental para reducir los riesgos frente a futuros movimientos sísmicos.