Advierten que el "silencio sísmico" preocupa más que los terremotos

El Dr. en Ciencias Geológicas Ricardo Alonso aseguró que las construcciones históricas representan un mayor riesgo frente a un terremoto debido a que fueron levantadas con técnicas y normas que no contemplaban la resistencia sísmica. En ese marco, resaltó la importancia de los controles que se realizan actualmente en Salta para garantizar la seguridad de las nuevas edificaciones.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Alonso recordó que las antiguas civilizaciones ya aplicaban conocimientos de ingeniería para enfrentar los movimientos de la tierra. Como ejemplo, mencionó que los incas construían sus edificaciones con criterios sismorresistentes.

"Es increíble, pero los incas habían construido con normas sismorresistentes y por eso sus estructuras resistían los terremotos. Luego los españoles levantaron iglesias y catedrales sobre esas bases, y muchas de esas construcciones colapsaron con los primeros sismos", explicó.

El especialista también recordó que Salta posee una fuerte historia vinculada a la actividad sísmica. Mencionó la destrucción de la ciudad de Esteco en 1692, un hecho que dio origen a la histórica devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

En ese contexto, advirtió que cualquier edificio antiguo, ya sea de la época colonial, del siglo XIX o de gran parte del siglo XX, puede presentar mayores vulnerabilidades porque fue construido con criterios diferentes a los actuales.

Alonso destacó que las construcciones modernas incorporan estructuras diseñadas específicamente para soportar movimientos sísmicos y valoró el trabajo de los organismos técnicos encargados de controlar el cumplimiento de las normas. "El COPAIPA cumple una función fundamental para que las construcciones respeten la legislación vigente y se realicen con criterios de seguridad", afirmó.

El geólogo comparó además la realidad de Salta con la de Buenos Aires, donde, al tratarse de una región prácticamente no sísmica, existen sectores con edificaciones informales que no serían permitidas en una provincia con riesgo sísmico.

"En Salta sería imposible autorizar construcciones de varios pisos sin controles estructurales. El Estado tiene una responsabilidad muy importante en ese aspecto", sostuvo.

Por otra parte, Alonso recordó que durante su paso por la Legislatura impulsó la creación de un instituto dedicado al estudio de la sismología en Salta, con el objetivo de fortalecer la investigación científica y el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

Finalmente, explicó que, desde el punto de vista geológico, los sismos forman parte del funcionamiento natural del planeta y que, paradójicamente, uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas no es la ocurrencia de terremotos, sino los prolongados períodos de "silencio sísmico", ya que pueden indicar una acumulación de tensiones en la corteza terrestre que posteriormente se libera mediante un evento de mayor magnitud.