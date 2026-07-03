Están rematando Argentina

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Bueno, si ustedes recuerdan, el jueves de la semana pasada manifestamos un deseo; por lo menos manifestamos un deseo, ¿no? Que ya se vaya del Gobierno nacional Adorni.

¿Se acuerdan que yo les dije: "Esperemos que ya el jueves que viene no esté"? Bueno, no está más.

Ahora, qué caso curioso el de Adorni y la familia Milei, ¿no? Yo lo califico por la radio, y estoy convencido de que es así: esto es una asociación ilícita, no es un gobierno. Todo lo que pasa allí son asociaciones de negocios y, además, con las leyes que están sacando, están vendiendo medio país; medio, por ser tranquilo y suave.

Pero yo creo que sí, estamos perdiendo totalmente la soberanía. Están dando todas las posibilidades sobre las tierras. O sea, yo había dicho, cuando el tema fue en Bariloche: "Esto es sospechoso, esto es sospechoso". Porque había una ley, en ese momento, que se cambió justamente: la ley nacional establecía que los lugares que se incendiaban quedaban así por 60 años y no se podían volver a comercializar porque, en definitiva, eran patrimonio de la provincia o del país.

Bueno, curiosamente esa ley cambió. Y yo creo que, dentro de unos años, tal vez vamos a tener grandes inversiones allí, pero inversiones inmobiliarias, donde no van a comprar árboles ni montes, sino que van a comprar descampados para poder hacer negocios inmobiliarios.

Y eso están haciendo prácticamente ahora con las leyes que se están votando en el orden nacional, donde van a poder comprar cualquier cantidad de tierra y en cualquier lugar del país. Es una cosa realmente espantosa lo que están haciendo.

Yo solo adjudico esto a Milei, porque todos los viajes que este hombre hizo, todos los viajes que ha realizado, indudablemente no fueron para traer inversiones al país; fueron para vender el país. Y se lo vendió, nada más ni nada menos, que a los Estados Unidos y a Israel. Nada más ni nada menos. O sea, caemos en manos donde algunos países del mundo, como Noruega, por ejemplo, ya están prohibiendo la inteligencia artificial.

Acá lo que se va a poner, teóricamente, según lo que se comenta hasta ahora, son pueblos enteros armados por la inteligencia artificial. Mientras tanto, todo lo que es de interés nacional lo están cerrando. O sea, todo lo que es ciencia, todo lo que son emprendimientos importantes a nivel mundial, se está cerrando; están echando a todo el mundo.

Yo creo que esta gente va a dejar un desastre que nos va a llamar la atención. Dentro de algunos años nos va a llamar la atención, pero ya va a ser tarde.

Lamentablemente, lo que se está votando hoy, y lo más lamentable es que esos votos van, en su mayoría, con la aprobación de los señores gobernadores de provincia, ¿no? Dada la situación en la que se encuentran. Porque lo primero que hizo fue apretarlos, no dejarles un mango, no mandarles coparticipación. Y ahora es mucho más fácil, parece, poder comprarlos con obras.

Entonces, los gobernadores, que a su vez se ven apretados —porque hay gobernadores que no pueden ni siquiera pagar el aguinaldo—, reciben adelantos de dinero a cambio de los votos.

Mire lo que están haciendo, y el desastre que está haciendo Macri con Milei. Realmente nos vamos a acordar toda la vida, lamentablemente.

Ustedes acuérdense que Macri, cuando ganó Milei, dijo: "Bueno, este va a ser un gobierno fácilmente penetrable".

¿Qué estaba diciendo? Que, como La Libertad Avanza no tenía estructura, la estructura la iba a tener que poner el PRO. Y efectivamente está pasando: de ocho ministros, seis son del PRO.

Ya se está concretando eso. Lo que pasa es que también el señor Macri está mostrando las habilidades políticas y dañinas que ha tenido siempre con el país, ¿no? Para quedarse con cosas él, porque, en definitiva, esa es la realidad.

Entonces, hoy está manejando a un grupo de personas que están en el poder; entre ellos, al presidente y a la hermana, que es la presidenta del país.

Usted fíjese: una mujer que no tiene ningún tipo de experiencia, una mujer que viene de una familia sin un solo peso, hoy son multimillonarios. Esto se va a poder demostrar una vez que se vayan. Mientras tanto, habrá que seguir aguantándolos.

Bueno, vamos a hablar de lo local.

Lo de Venezuela ha agitado un poco las aguas en nuestra provincia, o por lo menos a nosotros, en lo que hace a los movimientos. Usted sabe que Salta es una provincia sísmica, sobre todo la capital.

Hemos invitado para esta noche al doctor Alonso porque ayer hice una nota en Aries, a la mañana, donde me dejó sorprendido con algunas de las cosas que dijo.

Dijo que nosotros podemos recibir una situación más o menos similar en lo que hace al movimiento de tierra, pero afirmó que Salta está resguardada porque tenemos organismos que controlan y porque todas las propiedades, o todo lo que se ha construido en los últimos años, está totalmente seguro y no puede llegar a pasar nada.

Pero dejó una advertencia: hay edificios en Salta que tienen más de cien años, y esos edificios no tienen ninguna protección sísmica, porque en ese momento eso no existía.

Así que vamos a hablarlo hoy, lo vamos a profundizar un poco, sencillamente para que nos quedemos todos tranquilos. Me parece que están trabajando bien en Salta, están trabajando bien los organismos, así que lo vamos a poder conversar con él.

Y después vamos a hablar un poquito de algo que pasó en el día de ayer.

Usted sabe que el aniversario de Perón trae todos los años una reunión de personas; no muchas. Se hace frente al Hogar Escuela. A veces no son más de diez personas. Llevan una palma, hacen una charla.

Pero, en esta oportunidad, el día de ayer llamó la atención porque había más de 300 personas reunidas en un acto del peronismo.

A todo esto, el peronismo en este momento está intervenido. Ustedes saben que el doctor José Luis Lapad está como interventor y va a haber elecciones el día 2 de agosto.

Se ha movilizado un poquito la cosa, pero el peronismo también tiene sus inconvenientes, sus viejas rencillas, qué sé yo, y parece que consiguieron a un hombre que puede unificar todas esas cosas.

¿Por qué? Sencillamente porque no tiene intenciones de ser diputado; él quiere ser presidente del partido, no quiere ser senador.

Y usted dirá: "¿Pero por qué con tan pocas ambiciones?". No, no tiene pocas ambiciones. Quiere ser presidente del Partido Justicialista.

¿Por qué? Porque ya fue senador, fue diputado nacional y fue diputado provincial. O sea, en política hizo todo lo que se le ocurrió hacer, votado por la gente. Así que ya no quiere más ese tipo de cargos.

Ahora parece que lo convencieron para que pueda hacerse cargo del Partido Justicialista, y ahí están confluyendo todos los sectores.

Tal es así que ayer me comentan que, en este acto que se llevó a cabo frente al Hogar Escuela, había gente como Leavy, el Rana Villa —usted sabrá quiénes son—, y son del Frente para la Victoria.

O sea, no tienen nada que ver con el Partido Justicialista; están enfrentados. Sin embargo, estaban ahí. Walter Wayar, ahí. El Gringo Marocco, que tiene un partido, también ahí.

O sea, parece que ha traído una unificación de sectores, teniendo en cuenta que él no quiere ser nada más que presidente del Partido Justicialista.

¿A quién me refiero? Al doctor Julio Argentino San Millán. Un hombre de una vida en la política, una vida dentro del peronismo. Su hermano, toda su familia en sí, es una familia peronista de muchos años.

Y, en este momento, según creo yo, lo que quiere es devolverle algo al peronismo de todo lo que le ha dado. Esa es mi sensación.

Lo hemos invitado para esta noche, va a estar con nosotros, así que también vamos a estar con él”.