San Millán, a un paso de presidir el PJ Salta: “Me llamaron hasta quienes no están en el peronismo”

El PJ Salta se encamina a una nueva conducción con Julio Argentino San Millán como principal candidato a presidir el partido, en el marco del proceso de normalización previsto para el 2 de agosto.

En diálogo con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, San Millán aseguró que no buscó el cargo, sino que aceptó luego de recibir llamados de distintos sectores.

“No es que quiero ser. Tampoco digo que me han tenido que rogar, pero de distintos lados me llamaron, inclusive gente que yo había enfrentado y habíamos estado en distintas veredas dentro del peronismo, inclusive gente que no está en el peronismo”, afirmó.

El dirigente sostuvo que su decisión también está vinculada a su historia familiar dentro del justicialismo salteño.

“A mí me tocó la fibra más íntima, que tiene que ver con la historia de mi familia”, expresó.

San Millán recordó que sus padres y tíos fueron fundadores del Partido Justicialista en Salta y remarcó que aceptó el desafío por esa trayectoria política.

“Mis padres, mis tíos Roberto San Millán, Ricardo San Millán y Néstor San Millán, el Pericote, fueron fundadores del Partido Justicialista”, señaló.

Según indicó, si no se presenta otra lista, el PJ salteño podría llegar al 2 de agosto con una conducción definida por consenso.