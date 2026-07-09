Durand pidió que Nación deje de trasladar el ajuste a provincias y municipios
El intendente Emiliano Durand cuestionó el impacto del ajuste nacional sobre provincias y municipios, y reclamó que el Gobierno nacional avance con obras que permitan reactivar la economía.
En N&N, por Aries, durante los actos por el 9 de Julio, el jefe comunal sostuvo que la Nación debe asumir la responsabilidad de conducir el país y generar condiciones para el desarrollo.
“Necesitamos que el Gobierno nacional deje de trasladar el ajuste a las provincias y a los municipios”, planteó.
Durand agregó que la obra pública es una herramienta clave para dinamizar la actividad económica y generar empleo en un contexto de creciente presión social y económica.
“Que empiece a hacer las obras que se necesitan para dinamizar la economía”, reclamó.
Consultado sobre el rol de los gobernadores, el intendente evitó cargar contra las provincias y diferenció responsabilidades.
“Los gobernadores dan gobernabilidad y el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de conducir el país”, afirmó.