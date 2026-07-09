Emiliano Durand viajará a China para buscar inversiones y fortalecer el desarrollo minero en Salta

El intendente encabezará una misión institucional y empresarial en la Región Autónoma del Xizang para promover inversiones, firmar acuerdos de cooperación y generar oportunidades de empleo.
Municipios09/07/2026

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El intendente de Salta, Emiliano Durand, viajará la próxima semana a la Región Autónoma del Xizang, en China, junto al jefe comunal de Cerrillos, Enrique Borelli, para participar de una agenda institucional y empresarial orientada a atraer inversiones para la ciudad. Durante la visita se firmará un convenio de cooperación con la Municipalidad de Shigatse y se desarrollarán reuniones con empresarios y autoridades del país asiático.

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La misión tendrá un fuerte enfoque en el desarrollo minero, las energías limpias y otras industrias vinculadas al crecimiento sostenible. Además, se avanzará en acuerdos de hermanamiento entre Salta y la región china. Desde el municipio destacaron que la participación de la delegación argentina no generará gastos para las arcas municipales, ya que el Gobierno de China cubrirá los costos de pasajes, alojamiento y viáticos.

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