Emiliano Durand viajará a China para buscar inversiones y fortalecer el desarrollo minero en Salta
Municipios09/07/2026
El intendente encabezará una misión institucional y empresarial en la Región Autónoma del Xizang para promover inversiones, firmar acuerdos de cooperación y generar oportunidades de empleo.
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Ivana ChañiMunicipios08/07/2026
La Fiesta de la Papa Andina tendrá este domingo una nueva edición en El Alfarcito, con la participación de productores de los cerros, comidas regionales, música en vivo y una propuesta que busca fortalecer el arraigo rural.
Sabores, música y tradición: El Alfarcito celebra la fiesta de la papa andina
Rocío Monteros Di PietroMunicipios06/07/2026
Con más de 30 productores, comidas regionales, música en vivo y venta directa desde la Quebrada del Toro, la tradicional celebración volverá a reunir a vecinos y turistas en una jornada para disfrutar de los sabores y la cultura de los Valles de Altura.
Desde el 6 al 8 de julio se atenderá en localidades del interior y en barrios salteños. Se podrán gestionar documentos, cambios de domicilio y pasaportes.
San Lorenzo abre el debate público sobre un nuevo proyecto de logística y oficinas
Agustina TolabaMunicipios03/07/2026
Vecinos e interesados podrán participar de la audiencia convocada para evaluar el impacto ambiental y social de Green Park Storage.
La propuesta forma parte de las celebraciones por la fundación de la localidad y busca reconstruir su memoria colectiva a través de los relatos de quienes la vivieron. Las transmisiones serán abiertas y podrán seguirse por YouTube.
Campo Quijano realizará la primera Kermés Patria para adultos mayores
Agustina TolabaMunicipios02/07/2026
La jornada se llevará a cabo el sábado 4 de julio en la Casa de la Cultura. Habrá juegos, música y actividades recreativas para promover la integración y el encuentro de las personas mayores.
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La ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán reavivó la tensión geopolítica y provocó una fuerte reacción en los mercados internacionales.
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Rocío Monteros Di PietroSalta08/07/2026
Anunció descuentos, cuotas sin interés y financiamiento para los sectores comercial y turístico.
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La línea tendrá tasas especiales según el nivel de mora y alcanzará a empleados provinciales y municipales, incluso si cobran en otros bancos.
Refuerzan el cordón sanitario del río Arenales para prevenir enfermedades hidrotransmisiblesSalud08/07/2026
La planificación está basada en el cordón sanitario de la cuenca del río Arias-Arenales. El trabajo conjunto fortalecerá la vigilancia epidemiológica, la educación ambiental en las comunidades comprendidas en la subcuenca y el monitoreo de la calidad del agua.
Los ediles aprobaron un proyecto de declaración para solicitar a los legisladores nacionales por la provincia que impulsen la medida.