Tras perder afiliados, el PJ Salta apuesta a las internas para reconstruirse

El Partido Justicialista de Salta afrontará el 2 de agosto unas elecciones internas que marcarán el cierre del proceso de intervención partidaria y judicial, con el desafío de reconstruir su estructura y recuperar afiliados.

En ese contexto, el diputado Gastón Galíndez reconoció que el PJ atraviesa una profunda caída en su padrón. En Día de Miércoles, afirmó que el partido pasó de contar con 120 mil afiliados a poco más de 21 mil, un dato que, según sostuvo, obliga a encarar una etapa de reorganización.

El legislador explicó que el objetivo inmediato no es electoral, sino institucional. Señaló que primero deberá completarse la normalización del partido mediante la conformación de los consejos departamentales y municipales, para luego retomar la escuela de formación política.

"Hay que dar la batalla cultural para recuperar a esos afiliados", planteó Galíndez, quien defendió la capacitación política como herramienta para fortalecer la dirigencia y consolidar un proyecto partidario de largo plazo.

Las internas del 2 de agosto fueron convocadas por la intervención judicial para renovar las autoridades del distrito Salta y cerrar el proceso de normalización abierto tras la disputa por el control del partido.