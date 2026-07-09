Seguridad en Salta: más patrullajes, drones y debate por el uso de Taser

El nuevo secretario de Seguridad de Salta, Ignacio Vilchez, comenzó su gestión con un diagnóstico del funcionamiento de la fuerza y anunció que impulsará una redistribución de recursos para fortalecer la prevención del delito en los puntos más conflictivos de la provincia.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario explicó que en estos primeros días mantiene reuniones con distintas áreas de la Secretaría, la Policía y la Dirección de Bienestar Policial para conocer el estado de cada dependencia antes de definir cambios operativos.

Como parte de ese relevamiento, confirmó que el lunes viajará a Orán para reunirse con los jefes del distrito y luego hará lo propio con las autoridades policiales del Valle de Lerma, con el objetivo de analizar el funcionamiento de cada jurisdicción y evaluar una nueva distribución de recursos.

Vilchez sostuvo que la prioridad será incrementar la presencia policial en las calles, reforzar los patrullajes preventivos y actuar sobre los sectores con mayor conflictividad.

Además, adelantó que la Provincia analiza incorporar nuevas tecnologías, entre ellas drones para tareas de vigilancia y monitoreo, aunque aclaró que todavía no evaluó la eventual incorporación de pistolas Taser y que esa definición dependerá del ministro de Seguridad.

Consultado por posibles cambios en la cúpula policial, indicó que esa decisión continúa bajo análisis del ministro y que, por el momento, no recibió instrucciones sobre modificaciones.