“Que haya laburo para los salteños”: Durand apuesta a que las inversiones chinas impulsen el empleo

El intendente Emiliano Durand viajará la próxima semana a China para encabezar una misión institucional y empresarial con foco en inversiones, minería, energías limpias y generación de empleo para Salta.

La agenda se desarrollará en la Región Autónoma del Xizang e incluirá reuniones con autoridades y empresarios del país asiático. Además, se prevé la firma de un convenio de cooperación con la Municipalidad de Shigatse.

La delegación también estará integrada por el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer vínculos institucionales y abrir oportunidades económicas para la provincia.

En el marco de los actos por el 9 de Julio, Durand dialogó con N&N, por Aries, y sostuvo que la oportunidad actual de Salta debe convertirse en trabajo para los salteños.

“Vemos junto al gobernador un interés profundo de que esta oportunidad que tiene hoy la provincia sea laburo para los salteños”, afirmó.

El jefe comunal advirtió que el crecimiento vinculado a sectores estratégicos no debe dejar beneficios pasajeros. En ese sentido, marcó como antecedente lo ocurrido en localidades que dependieron de YPF.

“No queremos que pase como pasó en tantas localidades con YPF, que cuando YPF se fue la gente se quedó sin laburo, sin riqueza en el lugar”, señaló.

Durand insistió en que el objetivo es que las inversiones generen una transformación real y dejen empleo, actividad económica y riqueza en el territorio.