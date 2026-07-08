Nuevo ataque en Medio Oriente: el petróleo se dispara y golpea a los mercados

Los precios del petróleo se disparan casi 6% este miércoles y alcanzan su máximo en dos semanas, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmara que el memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán "ha terminado", lo que reavivó el temor de interrupciones en el suministro de petróleo de Medio Oriente. Además, las bolsas del mundo se desploman y Wall Street augura una rueda de fuertes pérdidas.

La cotización del petróleo Brent europeo, que es la referencia en Argentina, salta 5,6% hasta los u$s78,32 por barril. Por su parte, el crudo estadounidense WTI trepa 5,3% hasta los u$s74,70. Ambas cotizaciones ya habían avanzado alrededor de 3% este martes, después de que EEUU revocara la licencia general que autorizaba la venta de crudo iraní.

En declaraciones previas a la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump dijo que el pacto provisional para poner fin a la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán en febrero había "terminado", y añadió que no quería entablar relaciones con Teherán.

"Los últimos acontecimientos han puesto efectivamente en duda el futuro del proceso de negociación de 60 días", señaló Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB. "En mi opinión, un precio más cercano a los u$s80 por barril se ajusta mejor a los fundamentos actuales del mercado que los u$s70", añadió.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques contra Irán. Los ataques aéreos de EEUU fueron una respuesta a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el martes el Mando Central de EEUU.

"Según se ha informado, cuatro petroleros y gaseros han decidido no atravesar el estrecho o se han visto obligados a dar media vuelta después de que Irán declarara que la única ruta marítima segura a través del estrecho de Ormuz es la designada por Teherán", señaló el analista de PVM, Tamas Varga.

Tras la firma del acuerdo de tregua entre EEUU e Irán el mes pasado, los precios del petróleo descendieron hasta niveles anteriores a la guerra y los operadores acumularon importantes posiciones cortas en futuros del petróleo, apostando por que los precios seguirían bajando. Sin embargo, esto se revirtió de forma abrupta con las últimas novedades.

Se hunden las bolsas del mundo

En paralelo, los mercados globales sufren el impacto de las renovadas preocupaciones de los inversores sobre los efectos económicos de este fin de la tregua. Así, las bolsas de Europa y Asia registran fuertes caídas.

En el Viejo Continente, el ponderador paneuropeo EuroStoxx 50 cae 1,85% y exhibe el desplome de varias de los principales índices: el DAX alemán pierde 2,18%; el CAC francés, 2%; el FTSE inglés, 1,3%. En tanto, en Asia, el índice Nikkei de Tokio baja 2,1%, la bolsa de Shanghái retrocede 0,5% y el Kospi de Seúl se hunde 5,4%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,87% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,07% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son LyondellBased (+4,2%), CH Robinson (+3,9%) y Pentair PLC (+3,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Ralph Lauren (-9,12%), Universal Health (-5,7%) y Western Digital (-4,4%).

Con información de Ámbito