Concejales solicitan un precio diferencial del combustible para Salta

El Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de declaración por el cual se solicita a los legisladores nacionales por Salta que impulsen la creación de un Régimen Federal Compensatorio para los Combustibles del Norte Grande.

“Entre el 35/36% del precio final de la nafta son impuestos nacionales”, aseguró la concejal Camila Lobo al momento de explicar la iniciativa, y señaló que ese porcentaje impacta finalmente en el precio del pan, carne y medicamentos, entre otros insumos.

En tanto, Lobo advirtió que la ley nacional de combustibles admite el tratamiento diferencial de acuerdo a condiciones geográficas, por lo que no existiría obstáculo en ese sentido.

“Estamos pidiendo que se compense la parte tributaria nacional de los combustibles, esto nos va a permitir bajar costos y contener la inflación de los vecinos”, finalizó la edil.