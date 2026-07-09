Sáenz: “La Independencia no es solo una fecha, es una responsabilidad”

En el marco del Día de la Independencia, el gobernador Gustavo Sáenz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó el valor cotidiano de la patria y llamó a construir una Argentina verdaderamente federal.

“La Independencia no es solo una fecha. Es una responsabilidad que se renueva cada día”, expresó el mandatario provincial.

Sáenz sostuvo que esa responsabilidad está en quienes “enseñan, producen, cuidan, trabajan, emprenden y sirven a los demás con compromiso y vocación”.

La Independencia no es solo una fecha. Es una responsabilidad que se renueva cada día.



Está en quienes enseñan, producen, cuidan, trabajan, emprenden y sirven a los demás con compromiso y vocación.



En este 9 de Julio, rendimos homenaje a quienes, con su esfuerzo cotidiano,… pic.twitter.com/knBuzctmyi — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 9, 2026

Además, rindió homenaje a los salteños que, con su esfuerzo diario, “hacen grande a Salta” y contribuyen a construir un país con más oportunidades para todos.