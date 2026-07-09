Sáenz: “La Independencia no es solo una fecha, es una responsabilidad”

El gobernador saludó a los salteños por el 9 de Julio y destacó a quienes trabajan, enseñan, producen, cuidan y emprenden.
Política09/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En el marco del Día de la Independencia, el gobernador Gustavo Sáenz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó el valor cotidiano de la patria y llamó a construir una Argentina verdaderamente federal.

“La Independencia no es solo una fecha. Es una responsabilidad que se renueva cada día”, expresó el mandatario provincial.

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Sáenz sostuvo que esa responsabilidad está en quienes “enseñan, producen, cuidan, trabajan, emprenden y sirven a los demás con compromiso y vocación”.

Además, rindió homenaje a los salteños que, con su esfuerzo diario, “hacen grande a Salta” y contribuyen a construir un país con más oportunidades para todos.

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