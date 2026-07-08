Banco Macro: cómo será el plan para refinanciar deudas de empleados públicos

El Banco Macro anunció un programa de refinanciación de deudas destinado a empleados públicos provinciales y municipales, con tasas preferenciales para quienes registren atrasos en el pago de créditos y la posibilidad de atender también a trabajadores que perciben sus haberes en otras entidades financieras.

Durante la presentación del paquete de medidas económicas del Gobierno de Salta, el gerente divisional del banco, Javier Lanusse, explicó que el esquema contempla condiciones diferenciadas según el nivel de mora de cada cliente.

"Vamos a ofrecer tasas especiales para quienes tengan entre 30 y 89 días de mora y también para quienes superen los 90 días", detalló.

Lanusse aclaró que el beneficio estará disponible para los empleados públicos que cobran sus haberes en Banco Macro, aunque también confirmó que la entidad recibirá a trabajadores que cobran en otros bancos y analizará cada situación de manera individual.

Además, indicó que el programa alcanzará incluso a personas que mantienen deudas con otras entidades financieras.

En paralelo, el banco anunció beneficios para incentivar el consumo en sectores vinculados al turismo.

En hotelería, los clientes accederán a un 20% de descuento y seis cuotas sin interés.

Para gastronomía, el beneficio será de 30% de descuento, también con cuotas sin interés, además de un reintegro de hasta $20.000 por consumo.

Lanusse sostuvo que las medidas buscan acompañar tanto a las familias que necesitan ordenar su situación financiera como a los sectores económicos que atraviesan una menor actividad.