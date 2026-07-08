Refuerzan el cordón sanitario del río Arenales para prevenir enfermedades hidrotransmisibles

El Gobierno de la Provincia planificó nuevas acciones para fortalecer la estrategia intersectorial de prevención de enfermedades hidrotransmisibles que se desarrolla en la cuenca del río Arias-Arenales.

Durante una mesa de trabajo encabezada por el Ministerio de Salud Pública, representantes de distintos organismos coordinaron las actividades que se implementarán durante el segundo semestre en el marco del cordón sanitario de esa cuenca.

Entre ellas, se acordó avanzar con intervenciones articuladas entre Salud Pública y Educación en establecimientos escolares de la subcuenca. La primera jornada está prevista para el 28 de julio y alcanzará inicialmente a unas 60 escuelas de la ciudad de Salta.

Asimismo, la Secretaría de Recursos Hídricos coordinará acciones con el Ministerio de Seguridad y la Policía Lacustre, mientras que la Secretaría de Ambiente con Aguas del Norte continuarán con los monitoreos periódicos en distintos puntos de la cuenca.

Al abrir la reunión, el ministro de Salud Federico Mangione destacó la importancia de anticiparse al aumento estacional de las enfermedades hidrotransmisibles y sostuvo que el trabajo preventivo debe sostenerse durante todo el año.

"Debemos fortalecer las estrategias que ya nos dieron éxito en la provincia. La prevención y la vigilancia activa son las herramientas que nos permiten anticiparnos. He conversado con las autoridades de Educación porque el eje central de este plan debe ser el trabajo con los estudiantes. La única manera de salir adelante y combatir de raíz este problema es educar, educar y educar", dijo.

Durante el encuentro también se analizó la situación epidemiológica de la leptospirosis, una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados. Actualmente se confirmaron dos casos en humanos de esa patología. Cabe destacar que el último brote registrado se produjo en marzo de 2008, en el área operativa La Unión.

Como parte de la vigilancia sanitaria zoonótica, se presentaron los resultados de un estudio realizado en 33 caninos mediante la prueba de aglutinación microscópica. Son 11 las muestras que resultaron reactivas, lo que representa una positividad del 33%, y en la totalidad de los casos se identificó el serovar Ballum, asociado habitualmente a reservorios de roedores.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, destacó que la respuesta frente a estas enfermedades requiere una intervención coordinada entre distintos organismos del Estado.

"Esta mesa nos permite planificar acciones conjuntas entre Salud Pública, Educación, Recursos Hídricos, Ambiente, Aguas del Norte y el ENRESP para fortalecer las actividades de prevención, vigilancia y educación ambiental que desarrollaremos durante el segundo semestre, especialmente en las escuelas que forman parte del cordón sanitario", expresó.

En relación con la salmonelosis, durante la reunión se repasó la situación epidemiológica actual y se informó que continúan las acciones de vigilancia, investigación de casos y monitoreo ambiental que se desarrollan de manera articulada entre los organismos que integran la mesa de trabajo.

“Tenemos 26 casos notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea en lo que va del año en la provincia”, concluyó García Campos.

Sobre el cordón sanitario

El cordón sanitario de la cuenca del río Arias-Arenales constituye una estrategia intersectorial impulsada por el Gobierno provincial desde 2024 para reducir la exposición de la población a enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos.

La iniciativa articula acciones de vigilancia epidemiológica, monitoreo ambiental, educación sanitaria y control de factores de riesgo en los departamentos Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana y La Viña.