Sáenz lanzó medidas para reactivar la economía: "Somos conscientes de la caída del consumo"

El Gobernador Gustavo Sáenz anunció este miércoles un paquete de medidas para impulsar el consumo y aliviar la situación financiera de los trabajadores estatales. Entre las principales iniciativas se encuentra una línea de crédito para la reestructuración de deudas destinada a empleados públicos provinciales y municipales, además de beneficios para el comercio y el turismo. "Somos plenamente conscientes de que atravesamos un escenario nacional marcado por una profunda caída del consumo. La mayoría no la está pasando bien", afirmó el gobernador Gustavo Sáenz durante la presentación.

El mandatario explicó que, junto a Banco Macro, se pondrá en marcha una herramienta para que los empleados puedan unificar sus deudas en un solo crédito con una tasa preferencial. "Hay gente que paga todos los meses cuotas de créditos y el mínimo de la tarjeta. Lo que buscamos es que puedan hacer una sola deuda y pagar con un interés preferencial", sostuvo. La iniciativa apunta a brindar un alivio financiero a quienes prestan servicios en la administración provincial y en los municipios.

Además, Sáenz anunció una inversión superior a los $1.000 millones a través del Fondo Provincial de Inversiones para nuevas líneas de crédito destinadas a los sectores comercial y turístico. También confirmó descuentos de entre el 20% y el 30% en hotelería y gastronomía y la posibilidad de comprar en seis cuotas sin interés en comercios adheridos. "Respondemos acompañando a los distintos sectores de la economía con un paquete de medidas para estimular el consumo y el desarrollo de nuestras empresas", concluyó.