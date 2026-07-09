“Un PJ dormido le sirve al Gobierno”: creen que las internas no alcanzarán para normalizar el partido

La interna del PJ Salta sumó un nuevo capítulo a menos de un mes de las elecciones del 2 de agosto, que deberían poner fin a la intervención política y judicial del partido.

En Día de Miércoles, el abogado y militante justicialista Guido Giacosa cuestionó el proceso de normalización y sostuvo que la convocatoria a internas no resolverá por sí sola la disputa de fondo dentro del peronismo salteño.

“Si se mantiene la intervención judicial sobre el Partido Justicialista, lo que hicieron fue llamar a elecciones de inmediato. En el terreno de las verdades de la política, eso significa devolvámosle el PJ a Sáenz”, planteó.

Giacosa afirmó que el oficialismo provincial necesita un PJ sin capacidad de oposición. “Para Sáenz es crucial el Partido Justicialista. No para usarlo, sino para que se mantenga dormido y no le haga oposición”, señaló.

En esa línea, advirtió que el control del partido también será determinante para la elección provincial de 2027. Según sostuvo, el Gobierno buscaría evitar que el peronismo organice “un candidato serio” para competir por la Gobernación.

El dirigente también vinculó esa discusión con el rol de legisladores nacionales surgidos del peronismo salteño. Apuntó contra lo que definió como “peronismo con peluca” y cuestionó a quienes, desde ese espacio, acompañaron leyes del oficialismo nacional.

Para Giacosa, si la intervención no se revierte, el peronismo deberá organizarse por fuera del PJ formal, a través de un frente con otros partidos del movimiento justicialista y espacios afines.