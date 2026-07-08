Refinanciación para estatales y créditos al comercio: la apuesta para reactivar el consumo

El Gobierno de Salta anunció este miércoles un paquete de medidas económicas para acompañar a sectores afectados por la caída del consumo, con nuevas líneas de crédito para comercio, turismo, hotelería, gastronomía y un esquema de refinanciación de deudas para empleados públicos provinciales y municipales.

La presentación se realizó en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, junto al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y funcionarios del área productiva y turística.

El eje del anuncio fue una inversión de $1.000 millones destinada a sostener actividades económicas que, según el diagnóstico oficial, vienen perdiendo dinamismo por la baja del poder adquisitivo y la retracción del consumo.

Al explicar el alcance de las medidas, Roberto Dib Ashur advirtió que la economía argentina muestra una recuperación desigual. Señaló que sectores como minería, agro y energía avanzan, mientras que otros vinculados al comercio, la industria, la construcción y el consumo masivo atraviesan mayores dificultades.

“El consumo masivo es uno de los sectores que más sufre”, planteó el ministro, al vincular la situación con la pérdida de poder adquisitivo de la población.

Dentro del paquete, el Gobierno incluirá una línea de reestructuración de deudas para trabajadores del sector público. El esquema estará destinado a médicos, enfermeros, docentes, policías, empleados administrativos, municipales y otros agentes estatales.

Dib Ashur indicó que el pedido fue acercado por gremios como ADP y acompañado por otros sectores sindicales, con el objetivo de ordenar compromisos financieros de trabajadores que enfrentan múltiples cuotas o deudas acumuladas.

Además, el Gobierno provincial avanzará con beneficios fiscales. Entre ellos, se anunció que quienes se inscriban en Rentas de la Provincia accederán a un año sin pagar determinados conceptos, mientras que los contribuyentes con deudas tendrán plazo hasta el 31 de julio para refinanciarlas.

Por el lado productivo, el secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo, detalló que se pondrán a disposición $400 millones para el sector comercial, que se suman a otros $270 millones ya utilizados durante los primeros meses del año.

De esta manera, la línea para capital de trabajo alcanzará los $670 millones.

Monzo explicó que el crédito tendrá un monto máximo de $7 millones por comercio, con devolución de hasta 180 días, mediante cuatro o seis cheques. La tasa será equivalente a la tasa pasiva del Banco Nación para plazos fijos, que actualmente ronda el 19%.

El funcionario destacó que se trata de una herramienta “práctica” y aceptada por comerciantes y cámaras empresarias, pensada para acompañar a los sectores que necesitan liquidez en un contexto de menor actividad.

El paquete también contempla financiamiento para el sector turístico, hotelero y gastronómico, además de beneficios junto al Banco Macro, con descuentos y cuotas sin interés para incentivar el consumo.