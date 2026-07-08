Propietarios podrán anular multas por estacionar frente a su propio garaje

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que establece que propietarios, inquilinos o personas autorizadas puedan estacionar sus vehículos obstruyendo su propio garaje sin que esto signifique que serán multados.

“El Secretario de Tránsito nos comentó que había reclamos respecto a que el dueño de casa estacionaba al frente de su garaje y lo mismo era multado”, relató la concejal Agustina Álvarez.

Explicó que, si bien esta nueva ordenanza no restringirá el labrado de la multa, la persona afectada podrá presentar documentos para evitar su pago.

“Ahora, esto no aplica para edificios, condominios. Tampoco habilita que en aquellos lugares donde no está permitido estacionar se pueda hacerlo o estacionar en la vereda”, finalizó la edil.