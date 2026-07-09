Fiscal Toranzos: “El dinero puede corromper los controles”

El funcionario judicial aclaró que las condiciones salariales no pueden ser utilizadas como justificación para cometer delitos. “Quien no está de acuerdo con la remuneración que recibe por la tarea que hace tiene la posibilidad de renunciar y concretamente hacer otra actividad. No se justifica una violación moral”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que el poder económico de las organizaciones criminales puede convertirse en un factor de riesgo para captar personas dentro de distintos ámbitos. “Lo que no se puede descartar es que todo este personal que se encuentra con bajo salario esté siendo vulnerable para ser captado, influenciado o contaminado por el poder del dinero del narcotráfico”, señaló.

Toranzos sostuvo que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas no solo buscan trasladar estupefacientes, sino también fortalecer sus estructuras mediante la corrupción y la búsqueda de impunidad.

“El narcotráfico reinvierte la ventaja económica que obtiene de esa actividad ilícita para ser más efectivo y uno de los canales principales de inversión es corromper los controles”, explicó.

En ese sentido, remarcó que ningún sector queda exento del riesgo de infiltración: “Todos los estamentos de la sociedad están vulnerables ante esa circunstancia”.