Así será el cronograma del Móvil de Castración la próxima semana
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 13 al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma es el siguiente:
LUNES 13
Centro Vecinal Villa Chartas, calle Chacabuco 608 esquina San Luis
Turnos 3876003395
MARTES 14
Barrio Mosconi, Centro Vecinal, calle Elio Alderete 2950
Turnos 3875117912
MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16
Centro Vecinal Villa Chartas, calle Chacabuco 608 esquina San Luis
Turnos 3876003395
VIERNES 17
Barrio La Cerámica, manzana D esquina Reconquista
Turnos 3875527289
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
- Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
- El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
- Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
- El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
- Llevar una manta para el postquirúrgico
- Las hembras no deben estar en celo o preñadas
- En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
- Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador