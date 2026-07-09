Así será el cronograma del Móvil de Castración la próxima semana

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 13 al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma es el siguiente:

LUNES 13

Centro Vecinal Villa Chartas, calle Chacabuco 608 esquina San Luis

Turnos 3876003395

MARTES 14

Barrio Mosconi, Centro Vecinal, calle Elio Alderete 2950

Turnos 3875117912

MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16

Centro Vecinal Villa Chartas, calle Chacabuco 608 esquina San Luis

Turnos 3876003395

VIERNES 17

Barrio La Cerámica, manzana D esquina Reconquista

Turnos 3875527289

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta: