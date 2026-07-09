Docentes endeudados: crecieron hasta un 400% los pedidos de préstamos, advirtió ADP

El endeudamiento docente se disparó en Salta y los pedidos de préstamos al gremio crecieron más del 300%, según advirtió el secretario general de ADP, Fernando Mazzone.

El dirigente planteó que la situación se agravó durante el último año y que cada vez más trabajadores recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

“Desde el año pasado crecieron en forma exponencial y todos los meses siguen creciendo, más del 300 o 400%”, señaló Mazzone.

El planteo se conoció tras la presentación del paquete de medidas económicas encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, que incluye un programa de alivio financiero para trabajadores estatales, policías, docentes y municipales.

Mazzone valoró que el esquema permita unificar deudas en una sola cuota, no solo con el banco, sino también con otros compromisos financieros.

La expectativa del gremio es que esa cuota sea accesible y le permita al trabajador recuperar parte del salario que hoy queda absorbido por distintas deudas.

Además, cuestionó las tasas de interés de las tarjetas de crédito y apuntó contra la falta de regulación nacional.