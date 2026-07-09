SAETA aclaró que ya había retirado la publicidad de apuestas de los colectivos

SAETA informó que ya retiró de los colectivos y de su aplicación móvil toda la publicidad vinculada a juegos de azar y apuestas online, luego de la intimación realizada por la Municipalidad de Salta.

La empresa precisó que la medida se ejecutó el lunes 6 de julio, cuando ordenó remover la totalidad de los elementos gráficos publicitarios tanto de las unidades como de SAETA App.

Según explicó, la decisión coincidió con la comunicación enviada posteriormente por la Municipalidad a las empresas concesionarias para que retiraran este tipo de anuncios, en el marco de la normativa local que prohíbe la difusión de juegos de azar y apuestas en el espacio público.

Desde SAETA también aclararon que la campaña había sido contratada de manera particular, al igual que el resto de las publicidades exhibidas en los colectivos y en la aplicación.

La aclaración llegó luego de que la Municipalidad informara que había intimado a la empresa a retirar la cartelería en un plazo de cinco días, al considerar que incumplía la Ordenanza Nº 16.369, que prohíbe la promoción de juegos de azar, incluidas las apuestas deportivas y las plataformas online.