Operativo de tránsito por los actos del Día de la Independencia
Para brindar cobertura de seguridad vial en los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Independencia Nacional, la Municipalidad dispuso un amplio despliegue.
La serie de operativos tendrán como objetivo el ordenamiento de la circulación en la ciudad.
El dispositivo iniciará a las 7, justamente en Av. Independencia, lugar donde se llevará a cabo el desfile patrio del 9 de Julio, a partir de las 10.30.
Habrá despeje vehicular en dicha avenida en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta y tendrá los siguientes cortes de calles, que comenzarán a las 8.30 y finalizarán aproximadamente a las 14:
- -Avenida Independencia y Chile
- -Avenida Independencia y Pasaje Clement
- -Avenida Independencia y Los Lanceros
- -Delfín Leguizamón y Coronel Uriondo
- -Delfín Leguizamón y Los Infernales
- -Delfín Leguizamón e Ituzaingó
- -Delfín Leguizamón y Alberdi
- -Delfín Leguizamón y 16 de Setiembre
En todos los casos se recomienda atender las indicaciones del personal uniformado, reducir la velocidad y utilizar vías alternativas.