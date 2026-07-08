Operativo de tránsito por los actos del Día de la Independencia

El dispositivo iniciará a las 7 de la mañana. El desfile se llevará a cabo mañana desde las 10.30 en la avenida Independencia, donde habrá cortes y/o despejes en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta.
Salta08/07/2026

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Para brindar cobertura de seguridad vial en los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Independencia Nacional, la Municipalidad dispuso un amplio despliegue.

La serie de operativos tendrán como objetivo el ordenamiento de la circulación en la ciudad.

El dispositivo iniciará a las 7, justamente en Av. Independencia, lugar donde se llevará a cabo el desfile patrio del 9 de Julio, a partir de las 10.30.

Habrá despeje vehicular en dicha avenida en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta y tendrá los siguientes cortes de calles, que comenzarán a las 8.30 y finalizarán aproximadamente a las 14:

  •  -Avenida Independencia y Chile
  •  -Avenida Independencia y Pasaje Clement
  •  -Avenida Independencia y Los Lanceros
  •  -Delfín Leguizamón y Coronel Uriondo
  •  -Delfín Leguizamón y Los Infernales
  •  -Delfín Leguizamón e Ituzaingó
  •  -Delfín Leguizamón y Alberdi
  •  -Delfín Leguizamón y 16 de Setiembre

En todos los casos se recomienda atender las indicaciones del personal uniformado, reducir la velocidad y utilizar vías alternativas.

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