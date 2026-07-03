ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para contribuyentes en concurso o quiebra

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sustituyó el régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes concursados y fallidos.

La medida fue publicada este viernes 3 de julio en el Boletín Oficial N° 35.943, mediante la Resolución General 5873/2026.

El nuevo esquema alcanza obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, y reemplaza normas anteriores vinculadas a planes de pago para contribuyentes en procesos concursales o de quiebra.

Entre los cambios, la resolución establece nuevas condiciones generales para la adhesión, permanencia y caducidad de los planes. También abroga las resoluciones generales 3.587, 3.857, 4.122 y 5.625, además de derogar artículos de normas complementarias.

La norma comenzará a regir el 15 de julio de 2026, por lo que los contribuyentes alcanzados deberán adecuarse al nuevo procedimiento desde esa fecha.