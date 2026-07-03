ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para contribuyentes en concurso o quiebra

La Agencia de Recaudación actualizó las reglas para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social. La norma comenzará a regir el 15 de julio.
Argentina03/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

1716-e1755099075486

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sustituyó el régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes concursados y fallidos.

La medida fue publicada este viernes 3 de julio en el Boletín Oficial N° 35.943, mediante la Resolución General 5873/2026.

El nuevo esquema alcanza obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, y reemplaza normas anteriores vinculadas a planes de pago para contribuyentes en procesos concursales o de quiebra.

peajes-rutas-nacionales-12-y-14-04-09-2023Avanza la privatización de Corredores Viales: abrirán las ofertas económicas el lunes

Entre los cambios, la resolución establece nuevas condiciones generales para la adhesión, permanencia y caducidad de los planes. También abroga las resoluciones generales 3.587, 3.857, 4.122 y 5.625, además de derogar artículos de normas complementarias.

images?q=tbn:ANd9GcQFCNnn1tT_kNFUKXzKTf5vzgkcHGUN8-m-AI4osb7xsYTaglZ5Vb3mTDMA&s=10Brasil y China, bajo la lupa por tubos de aluminio importados

La norma comenzará a regir el 15 de julio de 2026, por lo que los contribuyentes alcanzados deberán adecuarse al nuevo procedimiento desde esa fecha.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail