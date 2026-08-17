Los niños celebraron a la Madre Tierra entre coplas, danzas y tradición

Se realizó la 14° edición de “Pachamama de los Niños” en el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín. El encuentro, que comenzó a las 10, fue organizado por Viviana Báez y su familia, a través de Raíces de los Pueblos, con el acompañamiento de la Agencia de Cultura de la Municipalidad de Salta.

La jornada comenzó con un desayuno para los más pequeños y continuó con la ceremonia central en homenaje a la Madre Tierra Pachamama. Los niños fueron los protagonistas y participaron del tradicional convite, acercando sus ofrendas al mojón preparado especialmente para la ocasión con frutas, alimentos y golosinas.

Luego, las coplas, la música y las danzas tomaron protagonismo en el anfiteatro. Niños cantores, copleros, músicos y academias compartieron distintas expresiones de nuestra cultura, acompañados por sus familias y por vecinos que se acercaron a disfrutar de esta celebración.

La propuesta tiene como objetivo que las nuevas generaciones conozcan y vivan nuestras tradiciones y costumbres. A lo largo de sus 14 ediciones, “Pachamama de los Niños” fue creciendo junto a quienes participan de la celebración y se convirtió en un espacio de encuentro entre niños, jóvenes, adultos y familias para mantener vivas las raíces culturales.

En este marco, el evento recibió la Declaración de Interés Municipal, en reconocimiento a su aporte a la preservación y transmisión de las tradiciones.

Viviana Báez expresó: “Es la herencia de la tradición, de la cultura, la herencia de las raíces de este pueblo. Estamos aquí ya 14 años de la Pachamama de los Niños, siempre acompañada de los niños, de las academias, de los niños cantores, de los papás, de los jóvenes, los adultos”.

Y agregó: “Agradecer a la Madre Tierra Pachamama y pedirle a todos los niños que no se pierdan nunca las tradiciones y que no se pierda nunca la cultura. Estoy con los niños, son pureza, son amor, acá estamos, somos una familia de amor, y nosotros vamos a seguir con ese legado. Siempre agradecida de la Madre Tierra y hoy pidiendo por mucha fortaleza y amor”.