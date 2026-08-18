Planes sociales y cuentas gratuitas: cuándo ARCA no informará sus movimientos

ARCA modificó las reglas que determinan qué cuentas financieras pueden quedar afuera del intercambio automático de información tributaria con otros países, un sistema que Argentina aplica bajo estándares internacionales.

La medida apunta a precisar qué instituciones y qué cuentas pueden ser consideradas de bajo riesgo y, por lo tanto, quedar exceptuadas del régimen de reporte.

Qué cuentas aparecen expresamente

Entre las cuentas mencionadas están las destinadas al pago de planes o programas de ayuda social, la Cuenta Gratuita Universal y el fondo de cese laboral de los trabajadores de la construcción.

Eso no significa que todas esas cuentas queden automáticamente fuera de cualquier control.

Para conservar la excepción, los movimientos no deberán superar los montos mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y los bancos tampoco deberán detectar operaciones que no coincidan con el perfil económico del titular.

Qué busca controlar ARCA

El sistema forma parte del intercambio automático de información sobre cuentas financieras que Argentina mantiene bajo el Estándar Común de Reporte, utilizado internacionalmente para detectar activos o movimientos que puedan tener relevancia tributaria.

La nueva resolución también ajusta las excepciones aplicables a determinados fondos e instrumentos de inversión. ARCA busca evitar que vehículos financieros sean considerados exceptuados cuando en realidad no cumplen las condiciones para ser tratados como de bajo riesgo.

En palabras simples, la norma intenta cerrar zonas grises sobre qué cuentas deben informarse y cuáles no, sin tratar de la misma manera una cuenta social de bajo movimiento que una estructura financiera con operaciones más complejas.

Los cambios comenzarán a aplicarse a las obligaciones de información correspondientes al período fiscal 2026 y los años siguientes.