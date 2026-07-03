Brasil y China, bajo la lupa por tubos de aluminio importados

El Ministerio de Economía oficializó una revisión de las medidas antidumping aplicadas a la importación de tubos de aluminio originarios de Brasil y China.

La decisión fue publicada este viernes 3 de julio en el Boletín Oficial N° 35.943, mediante la Resolución 883/2026.

La medida alcanza a tubos de aluminio sin alear o de aleaciones de aluminio de las series 3xxx o 6xxx, según norma IRAM 681, con diámetro exterior inferior o igual a 130 milímetros, incluso presentados en rollo.

Según el texto oficial, la Comisión Nacional de Comercio Exterior evaluó el comportamiento de las importaciones y advirtió que parte de la oferta proveniente de China resultaría complementaria de la producción nacional, especialmente en determinados usos donde no habría un sustituto pleno en el mercado local.

El organismo también señaló que la empresa peticionante mejoró sus ingresos medios por ventas y participación de mercado durante el período analizado, mientras mantuvo niveles de rentabilidad considerados razonables para el sector.

La resolución forma parte de la política comercial vinculada a la revisión de derechos antidumping, una herramienta que busca corregir eventuales prácticas de competencia desleal en operaciones de comercio exterior.