Juicio por YPF: los fondos tendrán hasta el 30 de septiembre para apelar

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió más tiempo a los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF para apelar la decisión que dejó sin efecto la condena contra la Argentina.

Según informó Noticias Argentinas, Petersen y Eton Park podrán presentar el recurso ante el máximo tribunal estadounidense hasta el 30 de septiembre. El vencimiento original era el 31 de agosto.

La prórroga fue solicitada por Burford Capital, que representa a los demandantes, y autorizada por la jueza Sonia Sotomayor.

La causa llegó a esta instancia después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara el fallo de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar más de US$16.000 millones.

La apelación ante la Corte Suprema es la última posibilidad de los fondos para intentar revertir esa decisión dentro de la Justicia de Estados Unidos. Paralelamente, mantienen otra vía abierta ante el Ciadi.