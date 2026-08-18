Juicio por YPF: los fondos tendrán hasta el 30 de septiembre para apelar
Argentina18/08/2026
La Corte Suprema de Estados Unidos extendió un mes el plazo para que Petersen y Eton Park intenten revertir el fallo que favoreció a la Argentina.
Te puede interesar
Ivana ChañiArgentina19/08/2026
El financiamiento podrá utilizarse durante diez años para infraestructura digital, sistemas de información, capacitación y ciberseguridad. Mendoza será la primera provincia en acceder a un préstamo específico.
Mercosur-UE: ARCA automatiza las licencias para importar productos agropecuarios
Ivana ChañiArgentina18/08/2026
El nuevo sistema conectará las autorizaciones de Agricultura con Aduana y verificará los datos automáticamente antes de permitir cada operación.
Planes sociales y cuentas gratuitas: cuándo ARCA no informará sus movimientos
Ivana ChañiArgentina18/08/2026
La modificación también alcanza al fondo de cese laboral de la construcción. Las excepciones dependerán de los montos operados y del perfil del titular.
Dos prepagas quedaron fuera del registro nacional: cuáles son
Ivana ChañiArgentina18/08/2026
La Superintendencia de Servicios de Salud revisó la situación de entidades con inscripción provisoria y resolvió excluir a dos del registro nacional.
RIGI: grandes inversiones ferroviarias podrán acceder a beneficios
Ivana ChañiArgentina18/08/2026
El Gobierno amplió qué obras ferroviarias pueden quedar dentro del régimen. La medida incluye vías, puentes, señalamiento, electrificación y centros logísticos.
Según un informe, Argentina ocupa el puesto 169 entre 181 países en acceso a la vivienda. Comprar una propiedad equivale a 22,7 años de ingresos familiares.
Lo más visto
Acuerdo con Nación: Salta abandona el juicio por el Incentivo Docente
Ivana ChañiPolítica18/08/2026
El acuerdo para compensar deudas entre ambos gobiernos incluye condiciones que van más allá del pago: la Provincia abandona causas judiciales y asume compromisos sobre su información financiera.
Las restricciones y los desvíos se implementarán sólo para quienes deseen ingresar a la estación de servicio o al supermercado; ambos ubicados en la colectora.
Asumirá este miércoles 19 de agosto en reemplazo de Marcos Segura Alzogaray, quien continuará como auditor general.
En la sede del CFI, se desarrolló el encuentro Minería y Proveedores: Dinamizando las economías regionales. Allí el Gobernador de Salta destacó la importancia de establecer reglas de juego claras y consolidar políticas públicas comunes entre las provincias productoras.
Del 19 al 23 de agosto, el evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y público general en el predio de la Sociedad Rural de Salta.