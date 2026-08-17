Copa Robótica: 20 equipos salteños buscan ser finalistas en las nacionales

Salta será sede, este martes 18, de la semifinal provincial de la Copa Robótica Argentina 2026, una competencia que reunirá a equipos de estudiantes de distintos puntos de la provincia. La jornada se desarrollará en el Microestadio Delmi, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el referente tecnológico de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, Andrés Tarifa, destacó que este año la competencia nacional cuenta con participación de todas las provincias y recordó el antecedente de Salta, que en 2025 se consagró campeona nacional con un equipo de la Escuela de Educación Técnica N° 2.

“Este año participan todas las provincias en sus distintas fases y quedaron 20 equipos dentro de la semifinal de distintas partes de la provincia”, explicó. Entre los participantes habrá estudiantes del interior y de Salta Capital, provenientes tanto de instituciones estatales como privadas.

Uno de los ejes de la competencia es que los estudiantes trabajen sobre problemas vinculados con sus propias comunidades y piensen posibles respuestas mediante la tecnología. Además de reforzar el trabajo colaborativo para que los integrantes puedan complementarse.

“Los proyectos que ellos presentaron al principio están basados en su localidad, en la realidad que viven ellos. La idea es que sigan indagando y ver cómo podemos encontrar soluciones tecnológicas para esos lugares”, señaló Tarifa.

Durante la semifinal, los 20 equipos competirán por los dos lugares disponibles para representar a Salta en la instancia nacional, que se realizará el 23 de septiembre en Neuquén. Además, la competencia nacional abre la posibilidad de avanzar a una instancia internacional ya que -según adelantó Tarifa- el equipo que resulte campeón podría acceder a la posibilidad de viajar a Corea.