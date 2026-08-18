Dos prepagas quedaron fuera del registro nacional: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja del registro nacional a Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, después de concluir que ninguna logró acreditar los requisitos necesarios para funcionar de manera definitiva como empresa de medicina prepaga.

En ambos casos, las empresas tenían una inscripción provisoria, es decir, podían permanecer registradas mientras se evaluaba si cumplían todas las condiciones exigidas para obtener la autorización definitiva.

Las intimaron y no presentaron documentación

Policlínico Lomas fue notificada de las observaciones y tuvo un plazo para presentar documentación que permitiera corregirlas. Sin embargo, según la resolución, no realizó ninguna presentación ni aportó elementos para responder a los cuestionamientos.

La Superintendencia agregó que sus áreas técnicas tampoco encontraron pruebas suficientes de que la empresa estuviera desarrollando efectivamente actividades comprendidas dentro del régimen de medicina prepaga.

Con Timely Medical ocurrió prácticamente lo mismo. La firma fue intimada, dejó vencer el plazo sin presentar documentación y tampoco logró demostrar que cumplía las condiciones necesarias para quedar inscripta definitivamente.

Qué significa la baja

La consecuencia es concreta: ambas empresas pierden su inscripción provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, que es el registro que habilita a estas compañías para operar bajo el marco legal del sector.

Policlínico Lomas fue eliminada del registro mediante la Resolución 1489, mientras que Timely Medical quedó afuera por la Resolución 1490.

Las dos firmas todavía pueden recurrir las decisiones por las vías administrativas o judiciales previstas, pero mientras tanto la Superintendencia ordenó actualizar sus registros.