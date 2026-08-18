Nación reconoció una deuda con Salta, pero el saldo quedó a su favor

La Provincia y el Estado nacional pusieron sobre la mesa las deudas que mantenían entre sí y acordaron compensarlas. Después de cruzar las cuentas, quedó un saldo de $265.914 millones a favor de Nación, que Salta deberá cancelar mediante un esquema de cuotas e intereses.

El acuerdo se formalizó mediante el Decreto Provincial 493, que aprueba el Convenio de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En términos simples, el mecanismo permite enfrentar lo que una jurisdicción le debe a la otra, descontar ambos montos y determinar quién queda finalmente como acreedor. Salta había solicitado incorporarse a este régimen en diciembre de 2024.

Qué le debía Nación a Salta

El convenio reconoce expresamente que el Estado nacional mantenía una deuda de $1.868 millones con la Provincia, correspondiente a un acuerdo de obras públicas de vivienda. Ese dinero fue reconocido a favor de Salta y utilizado para reducir el monto que la Provincia tenía pendiente con Nación.

Del otro lado, Salta reconoció obligaciones por $267.782 millones. La enorme mayoría corresponde a un anticipo financiero de $259.000 millones, al que se suman casi $8.000 millones de intereses y otros $796 millones correspondientes a fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario.

La cuenta, entonces, es más sencilla de lo que parece en el texto oficial: Nación debía dinero a Salta y Salta debía dinero a Nación. Al descontar una deuda de la otra, la diferencia quedó a favor del Gobierno nacional por casi $266 mil millones.

Cómo pagará Salta

El convenio establece que una primera parte, de $77.700 millones, se cancelará en cuatro cuotas mensuales consecutivas, con el primer vencimiento previsto para fines de agosto. Otros $7.986 millones deberán abonarse en diciembre.

Para el resto del capital, el acuerdo contempla otro esquema de cuotas. Además, la deuda tendrá una tasa nominal anual del 15%, por lo que el monto reconocido no representa necesariamente todo lo que terminará desembolsando la Provincia: también deberá afrontar los intereses previstos en el convenio.

La coparticipación queda como respaldo del pago

El punto de mayor impacto para las cuentas provinciales aparece en la forma de garantizar el cumplimiento. Nación podrá cobrar capital e intereses mediante retenciones sobre los recursos de coparticipación federal que corresponden a Salta.

En otras palabras, si corresponde aplicar ese mecanismo, el dinero puede descontarse antes de que parte de los fondos nacionales llegue a las arcas provinciales. Por eso, el acuerdo no sólo cierra cuentas pendientes entre ambos gobiernos: compromete recursos futuros de Salta para garantizar el pago del saldo resultante.

El convenio también contiene otras condiciones políticas y judiciales relevantes, entre ellas el desistimiento de causas iniciadas por Salta contra el Estado nacional. Ese punto abre un segundo capítulo del acuerdo, diferente de la cuestión estrictamente financiera.