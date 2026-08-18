RIGI: grandes inversiones ferroviarias podrán acceder a beneficios

El Gobierno nacional amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para que determinadas obras sobre vías y ramales ya existentes puedan acceder a los beneficios previstos para grandes proyectos.

Hasta ahora, la reglamentación estaba más asociada a la construcción de infraestructura nueva. Con el cambio, también podrán considerarse inversiones ferroviarias la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, siempre que cumplan las condiciones del régimen.

La modificación alcanza a obras como renovación de vías, recuperación de ramales que no funcionan, reconstrucción integral de puentes y alcantarillas, nuevos sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y electrificación. También contempla pasos a nivel y obras vinculadas con el transporte ferroviario de cargas.

No alcanza con hacer mantenimiento

La norma establece una diferencia importante: el mantenimiento común no entra automáticamente en el RIGI. La obra debe representar una renovación real o incorporar nueva infraestructura y no limitarse a conservar lo que ya existe.

Además, cuando se trate de ampliar un proyecto ferroviario ya existente, la inversión deberá generar un aumento comprobable de la capacidad de transporte. Ese incremento tendrá que demostrarse con parámetros técnicos objetivos.

En términos simples, una empresa no podrá acceder al régimen sólo por reparar una vía. Deberá demostrar que la obra mejora de manera concreta la infraestructura y permite transportar más carga o aumentar la capacidad operativa.

El decreto también incluye infraestructura vinculada con la logística ferroviaria, como puertos secos, centros de transferencia de cargas, nodos logísticos y playas de maniobra.

La modificación ya entró en vigencia y amplía el universo de proyectos que podrán buscar los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI para inversiones de gran escala.