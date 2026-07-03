Avanza la privatización de Corredores Viales: abrirán las ofertas económicas el lunes

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal vinculada a la administración de rutas nacionales con peaje.

La decisión fue oficializada este viernes 3 de julio en el Boletín Oficial N° 35.943, a través de la Resolución 884/2026 del Ministerio de Economía.

La norma establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas se realizará el 6 de julio de 2026 a las 11, a través del portal CONTRAT.AR. Esa instancia corresponde a la etapa económica del proceso licitatorio.

La licitación comprende los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones - Etapa II-B, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Entre las empresas precalificadas figuran consorcios integrados por Rovella Carranza, JCR, CPC, José Cartellone, Panedile, Supercemento, Eleprint, Chediack, Roggio, Paolini, Creditech y Plantel, entre otras firmas.

El proceso se enmarca en la decisión del Gobierno de avanzar con la privatización total de Corredores Viales S.A., declarada sujeta a privatización por la Ley 27.742 y autorizada mediante el Decreto 97/2025.