Mercosur-UE: ARCA automatiza las licencias para importar productos agropecuarios

ARCA incorporó al sistema digital de comercio exterior las licencias necesarias para importar productos agropecuarios y agroalimentarios dentro de los cupos previstos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. El cambio permitirá que esas autorizaciones sean controladas automáticamente por Aduana antes de concretar cada operación.

La medida no crea nuevos cupos ni habilita por sí misma una apertura adicional de importaciones. Lo que hace es conectar electrónicamente la licencia emitida por Agricultura con la declaración que presenta el importador ante Aduana, dentro de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino, conocida como VUCEA.

El sistema controlará la licencia automáticamente

Hasta ahora, esas autorizaciones formaban parte de un circuito administrativo separado. Con el nuevo esquema, la licencia ingresará a VUCEA y será validada de forma automática en el Sistema Informático MALVINA, utilizado por Aduana para procesar las operaciones de comercio exterior.

Para utilizar los cupos del acuerdo, el importador deberá contar previamente con la autorización correspondiente de Agricultura. Al presentar la declaración aduanera, el sistema vinculará esa operación con la licencia otorgada y comprobará que los datos coincidan.

Si la información es correcta, el trámite podrá avanzar. Si el sistema encuentra diferencias entre la licencia y lo declarado, la importación no podrá oficializarse hasta que esas inconsistencias sean corregidas.

Cada licencia servirá para una sola importación

Otra de las condiciones es que cada licencia sólo podrá utilizarse una vez. Después de quedar vinculada a una declaración aduanera, no podrá volver a presentarse en otra operación.

El mecanismo busca reducir controles manuales y concentrar en un mismo circuito la autorización de Agricultura, la declaración del importador y la verificación de Aduana.

La medida se aplica a los contingentes arancelarios, es decir, cantidades determinadas de productos que pueden ingresar bajo las condiciones comerciales pactadas entre Mercosur y la Unión Europea.

Cuándo comienza a funcionar

ARCA estableció que el nuevo procedimiento comenzará a regir diez días hábiles después de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Para los importadores, el cambio será principalmente operativo: las condiciones para acceder a los cupos no se modifican, pero la autorización y el control aduanero pasarán a estar conectados electrónicamente, con una validación previa antes de que cada importación pueda avanzar.