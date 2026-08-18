Barrios de Salta: comercios cierran, despiden y venden menos

La crisis del consumo ya se refleja de manera concreta en los barrios de Salta. Un relevamiento de Libres del Sur e ISEPCI señala que el 34% de los encuestados conoce al menos un almacén con más de cinco años de antigüedad que cerró.

El deterioro también aparece en el empleo. Según los datos presentados por Darío Limachi en Pelo y Barba por Aries, el 40% conoce a algún vecino que trabajaba en un comercio barrial y perdió su puesto.

A eso se suma que un 32% observó negocios que achicaron su oferta. En muchos casos, almacenes que además tenían verdulería o pollería terminaron quedándose con una sola actividad porque los productos ya no rotaban como antes.

Otro 15% conoce comercios que tuvieron que despedir empleados y quedaron atendidos únicamente por sus dueños.

Para Limachi, todos esos datos muestran el mismo fenómeno: menos ventas, menos trabajo y una economía barrial cada vez más chica.

El dirigente señaló que en Salta había más de 52 mil beneficiarios de Volver al Trabajo, principalmente en Capital y el área metropolitana. La pérdida de ese ingreso, sostuvo, no afecta sólo a quienes lo recibían, sino también a los comercios donde ese dinero se gastaba.

El impacto también alcanza a la asistencia alimentaria. Limachi mencionó merenderos y comedores que cerraron y advirtió que muchas familias primero caen en el endeudamiento y, en los casos más graves, directamente pasan hambre.