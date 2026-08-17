Alerta por fuertes vientos y Zonda en Salta: las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes vientos y viento Zonda para distintas regiones de Salta. En diálogo con Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó que un frente atravesó rápidamente la región, provocando un descenso de temperatura y precipitaciones, mientras que para esta noche se espera el avance de un nuevo sistema.

“Puede ingresar otro sistema desde el océano Pacífico y generar precipitaciones, lluvia, nieve en algunos sectores. Podemos llegar a tener nieve hasta cerca de la Cordillera Oriental, en zonas altas”, anticipó. Además, señaló que existe una baja probabilidad de tormentas.

Las condiciones más intensas se esperan entre la noche del lunes y la mañana del martes. “Va a estar bastante activa toda la provincia de Salta cuando esta zona de mal tiempo, que es un núcleo frío en altura, comience a acercarse”, explicó Escobar.

En la Cordillera y la Puna se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 130 km/h. La advertencia comprende la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

En los Valles Calchaquíes, en tanto, el principal fenómeno será el viento Zonda. La alerta alcanza a sectores de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, con velocidades previstas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Escobar explicó que ambos fenómenos están relacionados. Los fuertes vientos del oeste ingresan por la Cordillera y, al descender hacia zonas de menor altura, el aire se comprime, aumenta su temperatura y pierde humedad. “Es un aire seco y cálido. Entonces, los Valles Calchaquíes pueden ingresar bajo efecto Zonda”, detalló.

En principio, esas condiciones no se trasladarían de la misma manera a la ciudad de Salta. El meteorólogo indicó que el Valle de Lerma se encuentra bajo la influencia de una masa de aire más fría que dificulta el descenso del Zonda.

“El viento sigue su recorrido, pero no desciende en la ciudad de Salta. Acá estamos bajo el dominio de una masa de aire más fría”, explicó. De esta manera, el viento se desplazaría en altura sobre la ciudad sin producir el mismo efecto previsto para los Valles Calchaquíes.