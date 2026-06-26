Editorial Cara a Cara: "El Ente Regulador y sus polémicas"

¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, como hacemos habitualmente en nuestro editorial, le vamos a anunciar los temas que tenemos para esta noche. Hay un tema que está llamando poderosamente la atención y esto se terminó de concretar el llamado de atención de esta situación el día martes en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que el ente regulador de servicios públicos es un ente que ha sido creado para controlar precisamente los servicios públicos, ¿no? ¿Y qué son los servicios públicos?

Y bueno, son EDESSA, Aguas del Norte, y algún organismo más, nada más. Pero con el correr del tiempo, con el correr del tiempo y con proyectos presentados por el mismo presidente del ente, autorizados también por decreto, por el propio gobernador, se han ido ampliando esas facultades, lo cual lo llevan a una situación realmente importante ante la comunidad.

Desafortunadamente, para muchos, el presidente del Ente Regulador el señor Carlos "Uluncha" Saravia, es un hombre que lo que primero hace ni bien detecta o cree detectar algo, sale a hacer una estigmatización de las personas o de las empresas. Realmente yo nunca llegué a entender a qué conducía eso, ¿no?

Porque en este caso, este hombre es el denunciante ante la comunidad, le encanta salir en los medios a decir, -"aquel debe tanto, aquel otro debe tanto, aquel otro está contaminando."- O sea, es un especialista en eso Y uno dice, "A ver, ¿y por qué lo hace esto?" Podría haber varios motivos, ¿no? Podría ser el motivo de que se quiera meter en política, podría ser uno.

Podría ser otro también que lo vamos a escuchar hoy a un diputado que hace una fina descripción de algo que nos va a sorprender seguramente en lo que hace a la figura del propio presidente del ente. Pero hace las veces de juez y parte. O sea, él dice, "Edesa debe tanto." Y se lo comunica a todo el mundo.

Entonces, usted se queda con la idea de que Edesa Edesa le está robando o cualquiera o cualquier empresa o cualquier emprendedor le está robando a usted o está haciendo las cosas como no debe. Ahora, después usted nunca conoce los resultados. O sea, a usted le dicen eso y ahí no mas queda.

Se supone que ese es un trámite administrativo, porque si alguien le debe algo al estado, como en este caso al ente regulador, lo primero que tiene la persona al cual se le hace una multa es ir, sentarse al ente y ver si es la multa que corresponde o no. Porque siempre hay un descargo, usted este qué sé yo, le llega una multa de tránsito y usted va y hace un descargo. Si se lo aceptan el descargo, usted indudablemente paga mucho menos.

Ahora, ¿quién resuelve si ese descargo está bien hecho o mal hecho? El mismo que lo está denunciando a usted públicamente. o sea, el presidente del ente. Tiene que sentarse con el presidente del ente y decirle, "Mire, usted dijo que yo debo 80 millones de pesos y esto no es así." Y ahí queda todo hasta donde se conoce. O sea, ¿qué arregla usted con él? No se sabe.

No se sabe si usted pagó los 80 millones de pesos que le reclamaba, le digo una cifra supuesta, por supuesto, ¿no? O si usted arregló por la mitad o si usted hizo un arreglo extrajudicial nunca se sabe cuánto fue el final de lo que a usted lo indagaron indagaron públicamente y le dijeron, "Debe tanto." O sea, eso quedó en la sociedad como que usted realmente fue una persona que hizo mal las cosas.

Yo no creo que se vaya a manejar así las cosas. Yo creo que si usted tiene el derecho al descargo, esto es un trámite pura y exclusivamente administrativo. O sea, usted le llega una notificación a su casa y le dice, "Usted debe tanto porque está contaminando, usted debe tanto porque está cobrando más la luz." Usted y ahí termina. O sea, después los abogados de esa empresa van al ente, terminan de arreglar la situación y o pagan o realmente le dicen, "No, nos habíamos equivocado, no tiene que pagar." Eso es una cosa lógica.

Ahora, ¿por qué eso no se hace en el ente? ¿Por qué en el ente el responsable del ente, el presidente del ente, es juez y es parte? O sea, él es el que determina cuánto tiene usted que pagar o no. Ahora, ¿usted se enteró alguna vez que alguna de las empresas que él denunció, haya ido a arreglar y pagó y pagó mucho menos de lo que le reclamaba el ente, seguramente que no.

Esas cosas no se dan a conocer, tampoco dónde va a parar la plata, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, el día martes en la Cámara de Diputados, los diputados están tomando intervención sobre todos los diputados de Güemes por una situación que se planteó en Güemes de un cambio de medidores.

Bueno, parece que el diputado de Güemes, este, hizo una exhortación en la cámara y esté diciendo, "Mire, esto no corresponde, la gente está disconforme porque se le está cobrando una cosa dos veces." Bueno, cosas lógicas de un diputado Estado que defiende a la gente.

Bueno, este martes, el día lunes tenía que haber ido el presidente del ente a dar explicaciones a la Cámara de Diputados, no apareció, lo llamó al presidente de la Cámara, le dijo que no podía ir.

El diputado Daniel Segura del departamento Güemes lo llegó a comparar con Manuel Adorni.

Sabemos cuál es la situación de adorno hoy en el gobierno nacional y cuál es la situación de adorno con la gente en general, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía y le decía, "Esa negociación que se hace entre las empresas los inmobiliarios, los emprendedores y el presidente del ente, ¿es realmente la que corresponde o se hace todo este circo y esta presentación y esta estigmatización pública de proceso?

Lo vamos a hablar esta noche con el propio diputado.

Es una situación que realmente inquieta porque no es la primera vez que pasa, son muchas las veces que ha pasado lo mismo y parecería que en el ejecutivo provincial, esto como que no les importa mucho y yo creo que debería importarles fundamentalmente por la parte la parte no solamente la gente de cuidar el peso a la gente, sino de la combinación entre el presidente del ente y las empresas o no, con los este emprendedores o no, o sea porque lo que está hablando este el diputado es de algo que es peligroso, ¿eh?

Dice, "Esperemos que no aparezca ahora un pendrive con alguna." Por eso pidió la manifestación de bienes. Si usted pide la manifestación de bienes de alguien por algo es, no es este sencillo de explicar porque no hay ninguna prueba ni nada por el estilo, pero que sí deja un antecedente abierto para que se pueda investigar, yo les aseguro que sí.

Vamos a estar con este el el diputado en cuestión, que es el diputado seguro, un diputado de muchos años, una familia de mucho tiempo en Güemes, que fue acusado públicamente por el propio este Sarabia de que los supermercados son este ladrones y que tienen que la mercadería a la gente, así tan livianamente como se los estoy contando. Es una de las cosas que tenemos. La otra cosa que tenemos es el señor Adorni. ¿Sí?

¿Cómo haría un libertario en Salta para hacer campaña y explicarle a la gente quién es el señor Adorni? Es difícil, ¿no? Porque no solamente son las causas de Adorni, ¿no? O sea, Milei tiene causa, la señora Karina Milei tiene causa, este Esper tiene causas, o sea, se juntaron un montón de causas y toda está referida a plata.

Es como si hubiera una voracidad por el dinero en el gobierno de Milei. Ahora, claro, la gente de Salta, no sé hasta qué punto sabe o conoce esto, pero sí va a tener que presentarse en las próximas elecciones para decir, "Este es nuestro candidato." Y si es de La Libertad Avanza, con más razón va a tener que justificar todo esto que yo les estoy contando. Por eso lo invitamos para esta noche a Eduardo Virgili, que es diputado provincial y además es el hombre que preside a La Libertad Avanza en nuestra provincia.

Es lo que tenemos para esta noche