Segura apuntó contra Saravia: “A Edesa se le dieron muchas concesiones”

En medio de la polémica por las irregularidades en la facturación del servicio de energía eléctrica en General Güemes, en Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el diputado provincial Daniel Segura volvió a cuestionar al presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, y puso en duda el desempeño del organismo encargado de controlar a las empresas concesionarias.

Días atrás, durante su intervención en la Cámara de Diputados de Salta, el legislador sostuvo que existen antecedentes que, a su entender, muestran una postura favorable del Ente hacia la empresa distribuidora Edesa y recordó un proyecto impulsado junto a otros diputados para incorporar una fotografía del medidor dentro de la factura como mecanismo de control para los usuarios.

Según explicó, en aquel momento el argumento para rechazar la propuesta fue el costo adicional que implicaría imprimir esa información en las boletas. Sin embargo, Segura señaló que actualmente gran parte de las facturas ya no llegan en formato papel y deben consultarse de manera digital mediante el número de suministro.

“A Edesa se le dieron muchas concesiones durante la gestión de Saravia”, expresó el diputado, quien además cuestionó que el funcionario se haya manifestado públicamente en contra de aquella iniciativa y sostuvo que el titular del organismo reaccionó con críticas personales hacia quienes impulsaban el proyecto.

Cabe recordar que este planteó se producen luego de que se conociera que el Ente Regulador aplicó una multa por 238 millones de pesos a la distribuidora por presunta malfacturación vinculada al recambio de medidores en General Güemes.

Sobre ese punto, Segura consideró insuficiente la información brindada hasta el momento y pidió conocer quiénes son los usuarios alcanzados por las devoluciones y cuánto recibirá cada uno. “No sabemos quiénes son los mil usuarios ni cuánto le van a devolver a cada uno”, afirmó.

El legislador también cuestionó que el organismo de control no hubiera detectado antes las presuntas inconsistencias y sostuvo que la situación recién tomó relevancia después de reclamos vecinales y manifestaciones frente a oficinas de la empresa.

En otro tramo de sus declaraciones, Segura elevó el tono de sus críticas y afirmó que el presidente del Ente “parece tomar estos temas de manera personal”, además de cuestionar expresiones que —según dijo— involucraron referencias hacia su familia. “Mi viejo es un tipo que toda la vida estuvo dedicado a su trabajo privado, no tiene por qué, un inútil como Saravia poner a mi padre en boca de nadie. Yo puedo mostrar mi declaración jurada, cosa que es una obligación de todos los funcionarios y yo quiero ver la de él” arremetió.

Finalmente, el diputado cerró señalando que esperaba una conducción distinta del organismo regulador y sostuvo: “Antes de asumir decía que iba a cambiar todo con Edesa y hoy parece vocero de Edesa”.