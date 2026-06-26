Segura arremetió contra un Ente Regulador “sin claridad” y un Saravia que “le hace daño a los salteños”

La discusión por las facturas eléctricas en General Güemes sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado provincial Daniel Segura cuestionara la falta de información sobre el destino de los fondos anunciados tras la sanción económica aplicada a Edesa y reclamara mayor transparencia en el proceso de devolución a los usuarios afectados.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el legislador puso en duda la ausencia de precisiones oficiales respecto del alcance de la medida y sostuvo que todavía existen interrogantes sobre cómo se realizará el reintegro anunciado.

“Se hacen anuncios de 238 millones de pesos, pero si realmente hubo una facturación de más, queremos saber quiénes son las personas alcanzadas y cuánto le corresponde a cada una”, sostuvo.

Segura señaló que solicitó formalmente el listado de usuarios que recibirían devoluciones y también el detalle de los montos asignados. En ese sentido, cuestionó que hasta el momento no se hayan difundido precisiones sobre el mecanismo aplicado.

“Supuestamente el Ente hizo una auditoría y detectó esta situación. Ese número tiene que salir de algún lado. Pero no sabemos si fue una multa, si es una devolución o si corresponde al doble de lo cobrado de más. No hay claridad”, expresó.

El legislador también planteó que el principal responsable de evitar este tipo de situaciones debía ser el organismo de control y consideró que las respuestas posteriores no despejaron las dudas generadas entre los usuarios.

Además, sostuvo que el clima político se tensó luego de que el titular del Ente no concurriera a brindar explicaciones ante la Cámara de Diputados. “He recibido apoyo de legisladores de distintos partidos. Evidentemente, que no haya ido a dar explicaciones generó un malestar muy fuerte”, afirmó.

Asimismo, Segura cuestionó declaraciones atribuidas al funcionario sobre el origen de los aumentos tarifarios y consideró contradictorio el esquema institucional. “Él manda una ley, después se controla a sí mismo y después cobra una multa. Es un procedimiento extraño”, señaló.

Finalmente, el diputado sostuvo que la situación afecta tanto a los usuarios como al Gobierno provincial y cerró con una nueva crítica hacia la conducción del organismo regulador.

“Creo que esto le está haciendo daño al Gobierno, pero sobre todo a los salteños. Tener una persona que no está preparada o capacitada al frente de un organismo tan importante le hace daño a la gente”, concluyó.