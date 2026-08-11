Fin de la intervención en el PJ Salta: San Millán asume con salarios al día y menos deuda

El Partido Justicialista de Salta pondrá fin este miércoles a la intervención judicial con la asunción de Julio Argentino San Millán como presidente del espacio.

El acto está previsto para las 19, y marcará el cierre de la gestión encabezada por José Luis Napoleón Gambetta, quien aseguró en Compartiendo su Mañana por Aries que deja el partido con los salarios al día, los servicios regularizados y el 78% de las deudas pagadas.

Gambetta recordó que al asumir encontró una situación económica muy delicada: había dos meses y medio de sueldos adeudados, servicios impagos y hasta un corte de luz en la sede partidaria. Según relató, el primer paso fue realizar un corte contable para conocer con precisión el estado de las cuentas.

El 78% de las deudas ya fue cancelado

El interventor explicó que la mayor parte de las obligaciones pudo ser regularizada durante los últimos meses. El porcentaje restante corresponde principalmente a compromisos con el Estado, entre ellos deudas con ARCA, que quedaron incorporadas a planes de pago.

También sostuvo que la recuperación no respondió a ingresos extraordinarios, sino a la reactivación de los aportes de los afiliados una vez que se fijó el cronograma electoral.

Para Gambetta, poner fecha a las elecciones devolvió previsibilidad al partido y permitió ordenar tanto la situación política como la económica.

San Millán toma el mando

Luego del acto de asunción y de la rendición de cuentas de la intervención, se reunirá el Consejo partidario para definir vicepresidencias y secretarías.

Con ese paso quedará formalmente constituida la nueva conducción del PJ Salta, que deberá afrontar ahora una nueva etapa política con el partido normalizado y con una situación financiera más estable que la recibida por la intervención.