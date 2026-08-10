Tras el terremoto en Colombia, se postergó el partido de River ante Independiente Santa Fe

La Conmebol tomó la decisión en base a la difícil situación que se vive en Colombia por estas horas. Por el momento no se informó la nueva fecha en que se disputará el encuentro. El plantel del Millonario planeaba viajar el martes por la tarde.

El partido de vuelta de los octavos de final, en tanto, estaba pautado para el miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental de Núñez. También deberá ser reprogramado, teniendo en cuenta los ajustados calendarios de ambos equipos.

La serie podría correrse una semana. De esta manera, la ida se jugaría el miércoles 19 y la vuelta sería una semana después. Quedará determinar, además, si Independiente Santa Fe podrá ser local en Bogotá o si muda su localía a otro país.

La determinación se tomó “para preservar la seguridad de todos” y por “el respeto por las víctimas”. También quedó postergado el choque de ida de octavos de final de la Copa Libertadores entre Deporte Tolima e Independiente del Valle.

El lunes por la tarde, el organismo del fútbol sudamericano había hecho una sentida publicación a través de las redes sociales: “La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”.

El sismo que se registró en Colombia fue de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher. Ocurrió este lunes a las 7:34, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

Hubo reportes de muertos, heridos y graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira; en Bogotá y Medellín se registraron algunas grietas, aunque sin daños estructurales informados.

TN