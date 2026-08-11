El municipio renueva la calzada en la Avda. Costanera de Villa Los Sauces

La Municipalidad continúa desarrollando el plan de renovación de calzadas en diversos corredores viales de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial.

En esta ocasión, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad está ejecutando tareas de hormigonado en la avenida Costanera de Villa Los Sauces, ubicada en la zona oeste baja de la ciudad.

Las obras se están llevando a cabo desde la calle Tte. Matienzo hasta el Pje. García Lorca. Se trata de 500 metros de longitud.

Es importante destacar que, la avenida Costanera se conecta con distintos barrios como Primavera, Alta Tensión y Villa San José.

El tránsito se encuentra restringido, por lo que se solicita a los conductores utilizar vías alternativas hasta la habilitación de la nueva calzada.