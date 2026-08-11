El municipio renueva la calzada en la Avda. Costanera de Villa Los Sauces

Se trata de 500 metros de longitud que corresponden a uno de los principales corredores viales de la zona.
Salta11/08/2026

obras-en-av-costanera-1

La Municipalidad continúa desarrollando el plan de renovación de calzadas en diversos corredores viales de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial.

En esta ocasión, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad está ejecutando tareas de hormigonado en la avenida Costanera de Villa Los Sauces, ubicada en la zona oeste baja de la ciudad.

Las obras se están llevando a cabo desde la calle Tte. Matienzo hasta el Pje. García Lorca. Se trata de 500 metros de longitud.

Es importante destacar que, la avenida Costanera se conecta con distintos barrios como Primavera, Alta Tensión y Villa San José.

El tránsito se encuentra restringido, por lo que se solicita a los conductores utilizar vías alternativas hasta la habilitación de la nueva calzada.

Te puede interesar
107367-la-proxima-semana-iniciara-la-colocacion-de-vigas-del-primer-puente-sobre-el-rio-vaqueros

El puente de Vaqueros se encamina a su finalización

Salta11/08/2026
Sergio Camacho aseguró que la estructura principal entró en etapa de pavimentación y que la obra podría completarse durante la primera o segunda semana de septiembre. La Provincia también avanza con accesos y trabajos complementarios.
Lo más visto
22487-entrega-de-138-viviendas-en-capital

Sáenz entregó 138 viviendas en Capital

Salta10/08/2026
El Gobernador remarcó que, ante la paralización del financiamiento nacional, la Provincia se hizo cargo de terminar más de 2.000 hogares. En su gestión ya se entregaron más de 4.600 viviendas y 7.000 escrituras.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail