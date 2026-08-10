Habrá paro este miércoles y toda la semana venidera en la UNSa

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el secretario General de ADIUNSA, Diego Maita, brindó detalles sobre el plan de lucha que llevarán adelante a partir del este miércoles próximo.

“Venimos reclamando desde que asumió Milei contra los ajustes que representan menos dinero para becas, funcionamiento y sueldo”, sostuvo el dirigente, y recordó que la lucha logró una ley – aprobada, ratificada, judicializada y ratificada nuevamente – que el gobierno no cumple ya que solo ofreció un aumento – “que algunos firmaron y otros no”, aseguró – que cubre el 21% del 50% que perdieron los salarios frente a la inflación.

Así las cosas, el docente informó que este miércoles 12 habrá paro total de actividades en la Universidad Nacional de Salta, mientras que la próxima semana los docentes paralizarán totalmente el dictado de clases.

“No hay una única evaluación de los paros. Sirven para visibilizar y seguir traccionando a otras instancias. No hay que descartar que, si el gobierno no cumple, terminemos en otra marcha masiva”, finalizó Maita.