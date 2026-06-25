“No podemos esperar más”: El PO llamó a la acción política inmediata en Salta

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, participará este jueves 25 en una asamblea abierta que se realizará a las 17.30 en el anfiteatro “J” de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde se prevé la presencia de docentes, investigadores, trabajadores de la cultura, estudiantes y organizaciones sindicales.

En N&N, Solano explicó que la actividad tendrá un formato de “asamblea pública” con el objetivo de debatir la situación política y económica del país, además de abrir un intercambio con distintos sectores sociales.

“Queremos tener un intercambio porque lo que percibimos es mucha bronca en todos los sectores populares con el gobierno de Milei, una bronca completamente justificada porque este gobierno es un desastre para el pueblo”, afirmó el dirigente.

En ese marco, sostuvo que existe una fuerte desconfianza hacia sectores de la oposición tradicional a los que acusó de acompañar iniciativas del oficialismo. “Hay un sector que se llama opositor pero en realidad no lo es”, señaló, al tiempo que planteó la necesidad de fortalecer una alternativa política desde la izquierda.

Solano también destacó que, según su visión, se observa “una atracción política” hacia las posiciones del Frente de Izquierda en distintos ámbitos sociales, aunque remarcó que ese apoyo debe transformarse en organización política concreta. “El desafío es que ese reconocimiento pueda convertirse ahora mismo en una fuerte organización y en un programa para una salida popular”, expresó.

El dirigente afirmó además que no es posible “esperar pacíficamente un año entero” mientras continúan los recortes en áreas como jubilaciones, educación, salud y salarios, por lo que llamó a impulsar una intervención política inmediata.

Consultado sobre cómo acercar estas propuestas a sectores populares que históricamente acompañaron al peronismo, Solano sostuvo que existe un creciente desencanto con los partidos tradicionales y que la izquierda puede aparecer como una alternativa. “Mucha gente dice que le gustaría un peronismo con dirigentes como nosotros”, indicó.

En relación a la construcción política, el referente del Partido Obrero ratificó que el eje será el fortalecimiento del Frente de Izquierda. “Nuestro objetivo es desarrollar el frente con toda tenacidad y debatir un programa que nos permita gobernar Argentina”, aseguró.

Solano también se refirió a la situación interna de la izquierda y a la necesidad de avanzar hacia una mayor unidad. Sin embargo, aclaró que actualmente el espacio trabaja dentro de acuerdos ya consolidados en el Frente de Izquierda y que las organizaciones que no integran ese frente ocupan un rol menor en el escenario político.

Finalmente, el dirigente remarcó la importancia de transformar los ciclos electorales en organización permanente. “Los votos cambian, lo que no cambia es la construcción política. Ese es el gran desafío”, concluyó.