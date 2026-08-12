Cuestionan a Nación el reparto de fondos: “Su alteración constituye un acto de malversación”

Durante el tramo de manifestaciones del Concejo Deliberante capitalino, la edil Eliana Chuchuy, cuestionó la distribución de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y reclamó por los recursos que corresponden a las provincias para financiar obras y servicios.

“El impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono es uno de los elementos que todos los argentinos pagamos cuando hacemos una compra por combustible. Es un impuesto que lo cobra el Estado nacional y que tiene un destino específico. Y como ese destino específico está establecido por ley, su alteración, constituye un acto de malversación”, sostuvo.

La concejal acompañó su exposición con cifras sobre la recaudación y ejecución. “1,5 billones es lo que se recaudó a través de este impuesto entre 2024 y mayo de 2026. Se ejecutó el 26%, 394 mil millones de pesos. ¿A Salta cuánto le llegó? Menos del 4%”, afirmó.

En ese sentido, Chuchuy señaló que esos fondos podrían traducirse en mejoras para el transporte, viviendas, infraestructura hídrica y vial, además de programas vinculados a la seguridad social, entre otra áreas.

“Salta, de contar con los fondos que realmente le corresponden, podría tener muchos más Plan Zona Sur, podríamos generar mucha más inversión en infraestructura, por ejemplo, para los barrios populares. Y no lo tenemos”, expresó.

En ese punto, Chuchuy recordó las polémicas declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, en torno al manejo de fondos con asignaciones específicas. “El Gobierno nacional, admitido por el vocero presidencial, ha metido mano sobre estos fondos. Lo dicen muy abiertamente: ‘lo hemos hecho para tratar de mantener el número, para que el número nos dé redondito’, para poder mostrar una mentira y sostener una mentira”, cuestionó.

Y remató: “Tiene que terminar esta mentira, esta nueva construcción de relato que ahora viene de los que se dicen nuevos, pero que en la práctica son más de lo mismo de lo viejo, de esos rancios que la Argentina no merece, que Salta no merece”.