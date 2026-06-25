Esteban Bullrich renunció al PRO por la “protección” a Manuel Adorni

El exsenador nacional Esteban Bullrich presentó este miércoles su renuncia irrevocable al PRO, fuerza política que ayudó a fundar hace más de dos décadas junto a Mauricio Macri. Lo hizo mediante una extensa carta en la que reivindicó la historia del partido, pero sostuvo que ya no se siente representado por las decisiones que viene tomando la conducción.

Bullrich explicó en X que su alejamiento no responde a diferencias tácticas o electorales, sino a una distancia cada vez mayor entre los principios que, según afirmó, dieron origen al PRO y las decisiones adoptadas en los últimos años.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026

El dirigente sostuvo que el hecho que terminó de definir su salida fue el respaldo político brindado por el partido al vocero presidencial Manuel Adorni, al señalar que esa decisión evidenció una ruptura con los valores que inspiraron la creación del espacio.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", escribió.

En ese pasaje de la carta aclaró que su cuestionamiento no estaba dirigido a una persona en particular, sino al mensaje que transmite una organización cuando decide respaldar determinadas conductas.

"Las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", expresó.

Bullrich también vinculó su decisión con el proceso personal atravesado desde que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Señaló que la enfermedad lo llevó a replantearse sus prioridades y a privilegiar la coherencia entre sus convicciones y sus acciones.

"Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", afirmó.

Pese a las críticas, el exministro de Educación evitó romper puentes con el expresidente Mauricio Macri. En la carta le agradeció la confianza depositada durante años, reconoció el papel que tuvo el PRO en la transformación del sistema político argentino y manifestó su deseo de que el partido "pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento".

Bullrich concluyó asegurando que continuará trabajando por una cultura política basada en el servicio, la verdad y la dignidad de las personas, aunque ya fuera de la estructura partidaria.