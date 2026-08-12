Julio San Millán asumió la presidencia del PJ Salta

Finalmente Julio San Millán asumió la presidencia del Partido Justicialista de Salta a casi un año y medio de su intervención. El acto se desarrolló en la sede de Zuviría 938 y contó con la presencia de legisladores provinciales por la fuerza, además de dirigentes de toda la provincia.

En su alocución al asumir, San Millán felicitó al interventor del partido, José Luis Gambetta, y destacó su compromiso, responsabilidad y vocación de diálogo para lograr llevar adelante el proceso de normalización de la fuerza.

“Les voy a pedir que todos ustedes y, fundamentalmente a la juventud, que sean fiscales de que no nos apartemos de lo que decimos y de la responsabilidad que estamos asumiendo”, indicó el flamante presidente.

En tanto, aseguró que el trabajo que tienen por delante – que “todos tenemos por delante”, dijo – es lograr que la dirigencia y militancia se sientan parte del partido y participen para sacarlo adelante.

“Asumo esta responsabilidad con profunda gratitud, pero, sobre todo, con la convicción de que ninguna función adquiere sentido si no se ejerce al servicio de una causa superior. Nadie llega a la conducción de nuestro partido por mérito individual”, sostuvo San Millán, y señaló que es momento de dejar de lado los proyectos individuales para recuperar el verdadero sentido de la política: “el servicio, el trabajo colectivo y la gestión”.

Advirtió, además, que el PJ Salta no debe ser un grupo cerrado.

“Tenemos que incluir a todos. Tenemos la firme voluntad de recuperar el espíritu de nuestro partido, que sea un verdadero espacio de encuentro donde las diferencias de criterios se puedan debatir de cara a la sociedad, sin pensamientos únicos”, completó.

Finalmente, el Presidente del PJ Salta aseguró que es necesario “renovar y actualizar” las ideas del partido, eso sí, sin renunciar a los valores fundamentales del justicialismo.

“Debemos interpretar la nueva realidad y ofrecer respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. Despertar la esperanza de que, con compromiso, unidad y vocación transformadora podemos construir un mejor presente para nuestro partido y nuestra sociedad”, concluyó.