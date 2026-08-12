Aprobaron las becas 2026 para estudiantes de instituciones privadas

El Concejo Deliberante aprobó la nómina de instituciones y beneficiarios adheridos al Régimen de Becas de la Municipalidad de Salta para 2026, tras un proceso de evaluación que se extendió durante seis semanas.

Durante la presentación, la concejal Eliana Chuchuy explicó que el programa permite acompañar a estudiantes de instituciones privadas mediante un esquema de compensación de impuestos municipales.

“A través de la compensación de los impuestos municipales se permite a estudiantes de establecimientos privados continuar con su trayectoria educativa desde nivel inicial, primario, secundario, universitario y también, en esta oportunidad, a través de la educación no formal”, señaló.

Chuchuy destacó que la aprobación completa el proceso administrativo desarrollado por el Banco de Becas y remarcó su importancia para las familias. “Es una herramienta muy valiosa para acompañar a quienes desean, a través de la educación, poder formarse”, sostuvo.

La edil también destacó el trabajo realizado durante seis semanas junto a los concejales Laura García y Rodrigo Quinteros y los equipos que participaron de la evaluación de los beneficiarios.