Apuntan contra el concejal José García por los incidentes en la sede de LLA

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Laura Jorge, anunció en el Concejo Deliberante que solicitarán la conformación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial para analizar la conducta del concejal José García, mencionado en una denuncia penal por los incidentes registrados el 6 de agosto frente a la Casa de la Libertad.

“La denuncia individualiza a nuestro par, el concejal José García, y se le atribuye una conducta de participación activa en estos hechos, señalando asimismo la existencia de elementos que en su debido momento serán evaluados, que están presentados en la Justicia”, afirmó.

Jorge indició que la denuncia le atribuye a García “conductas vinculadas con instigación, incitación a hechos de violencia, amenazas y daños”.

La presidenta del bloque libertario fundamentó el pedido en los antecedentes del propio Concejo Deliberante frente a denuncias penales contra sus integrantes. Según planteó, el cuerpo debe aplicar el mismo criterio y determinar si la conducta atribuida a García amerita alguna actuación en el ámbito legislativo.

“Nosotros, siguiendo esta línea que viene teniendo el Concejo Deliberante, que ante una denuncia penal se activan los mecanismos, hemos considerado hacer esta presentación porque debemos tener el mismo criterio para evaluar si el concejal García ha incurrido en algo que no corresponde de acuerdo a la investidura que todos nosotros como concejales portamos”, concluyó.