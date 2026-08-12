El oficialismo consiguió el dictamen para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió este miércoles el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que el Presidente Javier Milei presentó por cadena nacional días atrás. Fue durante un plenario que estuvo marcado por tensiones en el arranque, con la exposición de economistas que apoyan el programa económico del Gobierno.

El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, no suscribió Eduardo Falcone, del MID, molesto por la intervención de algunos invitados, lo que calentó el clima en el comienzo.

Los diputados de Unión por la Patria fueron los primeros en poner el grito en el cielo con la intervención del economista Miguel Boggiano y luego de Ramiro Castiñeira. Pero también hubo enojo por parte de los aliados del oficialismo y, más tarde, diputados libertarios le pidieron disculpas al Pro, la UCR y el MID.

Tras la culminación del plenario de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo tuvo un miércoles a pura cosecha: previamente se alzó también con los dictámenes de Inocencia Fiscal II y la aprobación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, todos temas que apunta a tratar en una sesión el próximo 26 de agosto.

Con dos cambios técnicos menores, propuestos por el radical Lisandro Nieri, el dictamen mantuvo el espíritu original del texto enviado por el Ejecutivo. Entre las principales modificaciones que propone el Gobierno, la primera es definir como misión central del BCRA “la preservación del valor de la moneda nacional”. A su vez, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

El proyecto establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro; endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso; prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad, entre otros.

Parlamentario.